Il “Silent Reading Party” arriva a Savona: la nuova frontiera della lettura collettiva

Il fenomeno dei Silent Reading Party, nato negli Stati Uniti, arriva anche a Savona come occasione per allontanarsi dalla dipendenza dai dispositivi digitali e ritrovare il piacere di condividere momenti in silenzio con altri appassionati di lettura. Ogni martedì, dalle 17:55 alle 19:55, lo spazio che un tempo ospitava il Teatro del Pozzetto (ex Ju Bamboo) si trasforma in un angolo di quiete dedicato alla lettura e alla convivialità, con un aperitivo offerto da iBIRRATTIERI Savona.

L’iniziativa, curata da Oriana e Andrea, propone di spegnere il cellulare, portare un libro e immergersi nella lettura in compagnia, senza le solite distrazioni digitali. “Vogliamo creare un ambiente in cui sia possibile leggere insieme, discutere di libri e scambiarsi consigli in modo rilassato e senza interferenze tecnologiche,” spiegano gli organizzatori, ormai giunti alla terza settimana di eventi consecutivi. Dopo il momento di lettura, i partecipanti sono invitati a condividere riflessioni e spunti, rendendo l’esperienza ancora più arricchente.

Inoltre, l’evento offre un’area dedicata allo scambio di libri: chi desidera può portare un libro da casa, magari decorato in modo originale e accompagnato da un messaggio personale che racconti il motivo della scelta. Questa iniziativa vuole non solo stimolare la lettura ma anche incentivare la circolazione di libri poco letti e promuovere nuove connessioni culturali e umane.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani under 20, per i quali ingresso e aperitivo sono proposti a una tariffa agevolata di 5 euro (è consigliata la prenotazione ai numeri +39 389 0466 888 o +39 347 2392 162).