Sicurezza sui trasporti pubblici, a Cairo sfiorata l’aggressione su un bus di linea della Tpl

Cairo Montenotte. Non ha il biglietto e alla richiesta di esibire i documenti si alza dal sedile strattonando i controllori, scende dal bus e si dà alla fuga. E’ accaduto martedì pomeriggio a Cairo su un mezzo del trasporto pubblico locale della Tpl Linea: a rendersi protagonista di questo episodio è un uomo di mezza età, su cui ora si concentrano le indagini delle forze dell’ordine.

Come spiega, infatti, il direttore generale dell’azienda savonese, Giampaolo Rossi, “gli operatori sono dotati di body cam e anche a bordo ci sono telecamere che hanno ripreso il fatto. I filmati sono pertanto stati consegnati ai Carabinieri e Tpl ha sporto regolare denuncia. Fortunatamente non si è trattato di un’aggressione grave, nessuno si è fatto male, ma va comunque segnalata la condotta di questo individuo”.

Dopo l’accoltellamento al capotreno dei giorni scorsi nella provincia di Genova, che ha suscitato un’onda emotiva su scala nazionale, il tema della sicurezza sui mezzi pubblici è al centro dell’attenzione. Se sul trasporto ferroviario le aggressioni al personale sono purtroppo all’ordine del giorno, “sui bus savonesi sono episodi piuttosto isolati – prosegue il direttore di Tpl – In media se ne verificano tre all’anno, generalmente infatti gli utenti che vengono sorpresi senza titolo di viaggio forniscono le loro generalità e accettano di pagare la sanzione di 40 euro più il prezzo del biglietto. Spesso lo fanno direttamente a bordo, in contanti o con il pos, quindi nella maggior parte dei casi si tratta di “furbetti” che provano a farla franca. Non è quindi una situazione allarmante per quanto riguarda le linee Tpl, semplicemente è giusto tutelare chi è rispettoso delle regole da chi no. A tal proposito, quando accadono episodi di insofferenza verso il personale che svolge il proprio lavoro, per far sì che non si accumulino ritardi sulla corsa si sceglie di scendere dal bus con la persona sprovvista di biglietto che mostra intemperanza. Ma, ripeto, per fortuna accade molto raramente”.