Shopping a Carcare col Mercato Riviera delle Palme, sport con il Varazze Adventure Festival, ma anche spettacoli e mostre: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il Mercato Riviera delle Palme torna a fare tappa a Carcare, ma nel fine settimana non sarà solo lo shopping protagonista. Tantissime saranno infatti le proposte tra spettacoli teatrali, concerti, mostre, eventi golosi, ma anche appuntamenti sportivi. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A CARCARE

Il Mercato Riviera delle Palme torna a Carcare domenica 3 novembre per la dodicesima tappa del tour 2024. I migliori ambulanti della Liguria porteranno una giornata di shopping “a cielo aperto” dalle ore 8 e terminerà alle 19.30 in piazza Caravadossi.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

TRE GIORNI DI FESTA CON VARAZZE ADVENTURE FESTIVAL

Tre giorni di sport all’aria aperta vi aspettano a Varazze da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2024.

L’idea come sempre è quella di creare un evento totalmente gratuito di sport e divertimento nel pieno dell’altra stagione turistica di Varazze e del Parco del Beigua. Avete mai visto Varazze dall’alto? A 30 metri di altezza dal mare? “Autogru Vernazza” vi farà vivere un’esperienza unica a bordo della piattaforma delle sue gru. L’esperienza sarà totalmente gratuita durante i 3 giorni di festival!

La manifestazione sarà ospitata nella magnifica cornice della Marina di Varazze, porto turistico tra i più belli in Italia. All’interno della Marina i partecipanti troveranno attività sportive, stand e il paddock della gara regionale di Mountain Bike Enduro.

Durante il week end saranno tante le attività aperte a tutti come camminate organizzate, corsi di arrampicata sulla parete di roccia artificiale, corsi di vela, uscite guidate in MTB, bike test, gare di CrossFit, possibilità di lanci in parapendio, yoga mattutino e tanto altro…

“CATTIVI E PIU’ CATTIVI” COI NATI DA UN SOGNO SUL PRIAMAR

“Cattivi e più cattivi”. E’ il nome dello spettacolo teatrale itinerante – adatto dai 4 ai 99 anni – allestito dai “Nati da un sogno”, la compagnia e scuola di musical, teatro, canto e spettacolo di Savona. L’appuntamento è per il 2 e 3 novembre sulla Fortezza del Priamar di Savona. Per info e prenotazioni potete chiamare e/o scrivere su Whatsapp al numero 349 291 9855. L’evento è a numero chiuso.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA HANK

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 2 novembre, alle 21, andrà in scena “Hank”, al secolo Henry Charles Bukowski con

Riccardo Magherini , Nicola Maria Lanni, Lele Palimento

Regia di R. Magherini

una produzione PACTA dei Teatri. Hank per gli amici, Charles Bukowski per la storia. Hank vuole essere un tributo ad un poeta del novecento che ha reso la poesia e la prosa quasi indistinguibili – “si può scrivere poesia come si scrive una lettera e una poesia può perfino essere divertente”, aveva detto – due facce di una stessa moneta. Hank è un viaggio tra le righe di quegli innumerevoli versi, racconti, romanzi, un ginepraio dove ci si perde: ha scritto così tanto che, dopo la sua dipartita, hanno continuato ad apparire inediti per un bel pezzo, venuti fuori da scatoloni, rimasti in un angolo. Non si trattava di scarti, anzi, spediva troppo e gli editori che non avevano spazio sufficiente per pubblicare tutto – men che meno conservare scatole e scatole – rispedivano indietro. Hank è come guardare dal finestrino del treno che viaggia, pigro, tra l’umanità. Si vedono uomini e donne attraverso lo sguardo crudele e disincantato di un bambino.

CASTAGNATA A BOISSANO

A Boissano torna la tradizionale Castagnata che si terrà il 3 Novembre presso l’area Sagra ed è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Boissano. Sarà un’occasione speciale per condividere momenti di gioia (ci saranno gonfiabile, truccabimbi e biscotti scherzosi di Halloween) e rafforzare i legami della comunità locale.

Programma della giornata:

– Ore 12:30: Pranzo

– dalle Ore 14:00: Degustazione di caldarroste e dolci fatti dalle nostre cuoche

– a tutte le ore simpatia e cordialità

Per ulteriori informazioni o per confermare la partecipazione, contattare la mail info@prolocoboissano.it.

PASSIONE MOTO AD ALBISSOLA

Un’orda pacifica di motociclisti sta per invadere il centro storico di Abisola Superiore. Domenica prossima, 3 novembre 2024, le vie di Albisola Capo si trasformeranno in una mostra a cielo aperto delle più belle due ruote, con la quinta esposizione motociclistica Passione Moto. Sotto l’organizzazione della Pro Loco Borghi del Beigua Aps in collaborazione con gli amici di Passione Moto, con il patrocinio e il contributo del Comune di Albisola Superiore e il prezioso contributo dei commercianti della zona, questa domenica la cittadina rivierasca si animerà diventando meta di centinaia di centauri provenienti da tutto il nord d’Italia. Con i premi gentilmente offerti dalla The Old School Savona e da Cascobene, la giornata vedrà anche la partecipazione speciale dell’associazione Bikers Against Child Abuse che lotta a livello internazionale contro la violenza sui bambini, per una giornata di festa che punta a coinvolgere tutti, grandi e piccini. Mentre sul lungomare si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercatino Albisola in Piazza, con articoli di artigianato, antiquariato e hobbistica, a partire dalle 9 i carruggi del centro storico apriranno ai più bei modelli di due ruote d’epoca, classiche e special. Appositamente lucidate, le moto sfileranno lungo le vie per essere sistemare tra i negozi e le piazzette, esposte in ogni angolo del centro per trasformarlo in una grande mostra motociclistica.

Alle 10.30 ci sarà il via della manifestazione, con l’apertura ufficiale al pubblico della quinta esposizione motociclistica Passione Moto, che permetterà a grandi e piccini di godere dei più ricercati e rari modelli di moto, chiacchierando con i loro proprietari per conoscerne storia e curiosità.

In via Colombo sarà allestito lo spazio per le associazioni, con i relativi stand dove conoscere le realtà no profit che partecipano alla manifestazione. Si potrà così conoscere l’impegno dei “Bikers Against Child Abuse of Italy”, Motociclisti Contro l’Abuso sui Bambini, che creeranno anche un piccolo spazio giochi per intrattenere gli amici più piccoli. La Pro Loco Borghi del Beigua Aps, impegnata nella promozione del territorio del Comprensorio del Beigua, proporrà e presenterà i prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua e altre prelibatezze a chilometro zero.

Dopo una giornata di festa, alle 15 in piazzetta Paolo Chiesa ci sarà il momento dei saluti con la partecipazione dell’Assessorato al turismo del Comune di Albisola. Si chiuderà con la consegna dei premi offerti da The Old School Savona e da Cascobene, con i richiestissimi gadget Passione Moto ai partecipanti.

NUOVO APPUNTAMENTO DI ALASSIO IN ROSA PER ALESSIA

Tutto è pronto per il gran finale dell’iniziativa “Alassio in Rosa per Alessia”, che per tutto il mese di ottobre ha animato la città per sottolineare l’importanza della prevenzione del tumore al seno e sostenere concretamente la ricerca.

A conclusione del mese di solidarietà – che ha visto una partecipazione corale da parte della cittadinanza e delle varie associazioni coinvolte – sabato 2 novembre alle ore 20.30 si svolgerà in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale illuminato di rosa, la serata benefica a favore di Airc in collaborazione con l’Associazione “Amici di Padre Hermann” con il karaoke condotto da Giacomo Aicardi, già programmata per lo scorso 26 ottobre e che non ha potuto svolgersi in tale data a causa del meteo sfavorevole. Amatissimo dal pubblico per le sue entusiasmanti performance estive e reduce dal recente successo ottenuto a New York con un flashmob che ha fatto cantare tutta Times Square, Giacomo Aicardi animerà la serata dando a tutti la possibilità di sostenere la ricerca in un clima di condivisione.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra. nello “spaventoso” lungo weekend di Halloween. Per la tradizionale ricorrenza al parco natura di Pietra Ligure ancora tante attività all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento per famiglie e bambini.

Nella giornata dell’1 novembre spazio alle attività con gli amici animali, asini e cavalli, con lezioni su prenotazione in compagnia del nostro staff.

Per il 2 novembre un simpatico giretto a cavallo nell’uliveto, alle ore 14.00. A seguire un mini trekking con gli asinelli nel parco (ore 15 e 30). Infine il 3 novembre alle ore 11.00 visita guidata nel parco, alle ore 11 e 30 torna il format “Piccolo piccolo pony”: cure, coccole e pulizia con “Santiago”, con la passeggiatina per i piccoli o percorso con saltini per i più grandi.

E poi il clou dei festeggiamenti con il party di Halloween dalle 14.00 alle 16.00! Truccabimbi, il gioco della ragnatela, caccia al tesoro, pignatta e altri divertimenti per i più piccoli. Chiuderà la giornata il giretto a cavallo nell’uliveto (ore 16.00).

E tra le novità un nuovo laboratorio “Decora la tua Zucca”, in programma per tutto il mese di novembre, dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 16; sabato e domenica ore 10): scelta della zucca, decorazione originale e scattare la foto da condividere con l’hashtag #decorazucca. Al termine il bar-ristoro “Il Vagabondo” preparerà una merenda “spaventosamente golosa…”.

Scopri su www.asinolla.it come entrare a far parte della nostra associazione. Lo staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

