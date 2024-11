Sestrese, Valmati: “Contro il Ceriale ottima partita ma due punti persi. Manca serenità per vincere, consci che arriverà con prestazioni così”

Borzoli. La Sestrese fa 1-1 contro il Ceriale nella sfida di ieri al Piccardo. Una buona prestazione degli uomini di Valmati, che però non riescono a completare la rimonta allo svantaggio (un gran gol di Melegazzi) accontentandosi di un pareggio con la rete di Piroli.

Enrico Valmati è soddisfatto della prestazione dei suoi in linea generale. La forza dei suoi giocatori è sotto gli occhi di tutti. Ciò che manca è la serenità nei novanta minuti dopo la partenza a rilento rispetto alle aspettative che si erano fatte sulla squadra costruita da una realtà blasonata come quella verdestellata.

“Tutto nasce da un periodo non positivo dove non riusciamo a essere abbastanza sereni, questa cosa ci fa pesare ogni dettaglio della partita – dichiara infatti il tecnico -. Oggi di nuovo abbiamo fatto un’ottima partita, ma come abbiamo fatto le altre. Siamo stati puniti in una rarissima loro occasione che si sono affacciati nella nostra metà campo. Seppur abbiamo giocato e difeso bene, contro una squadra forte e organizzata per la categoria, potevamo fare molto di più. Nel secondo tempo, anche se più sporchi, siamo entrati con un altro atteggiamento. Rammaricati perché sono due punti persi e dobbiamo uscire da questo momento“.

Nella ripresa si è sentito più volte Valmati richiamare i suoi ad accelerare i ritmi. “Stiamo perdendo tempo noi”, diceva spesso nel periodo centrale dei secondi quarantacinque minuti: “Dobbiamo limitare le proteste, che fanno anche gli avversari, per non farci prendere ritmo. Questo fa parte della partita e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo uscire da questo momento: le prestazioni ci sono perché non sono mai mancate. Dobbiamo essere più attenti ai dettagli, sia quando ci affacciamo nella metà campo avversaria sia essere più cattivi e essere più concreti quando difendiamo perché ci stanno punendo nelle pochissime occasioni che diamo. C’è solo da migliorare e se abbiamo fatto 1-1 è perché non abbiamo fatto abbastanza noi per vincere la partita. Quindi consci di questo ci proviamo alla prossima”.

“La pressione non è un problema. Il discorso è veramente credere tutti in quello che si fa. Questa società crede fermamente in quello che propongo, di conseguenza anche la squadra. Abbiamo fatto prestazioni veramente anche da categoria superiore. Ci sta mancando quella serenità in più che potrebbe farci svoltare e vincere le partite. Ma se le prestazioni sono queste, prima o poi arriva e ne siamo consci“, conclude.