Serie D, Vado pareggia contro Città di Varese. Cottafava: “Amarezza perché vincevamo 1-0 ma la prestazione è stata buona. Pisanu? Freccia aggiunta al nostro arco”

Vado Ligure. Il Vado pareggia 1-1 contro il Città di Varese in una partita intensissima e caratterizzata anche da polemiche sulla direzione arbitrale. Il tecnico rossoblù Marcello Cottafava ha voluto concentrare la sua analisi sul campo, parlando in maniera molto sintetica (quasi un “no comment”) sugli episodi.

“Sono sempre dell’idea che si può cambiare e migliorare quello che è migliorabile. Sulle cose esterne non si ha potere e non ci si può fare niente – dichiara Cottafava -. In questo momento la mia attenzione e concentrazione è su dove potevamo fare meglio e quello che abbiamo fatto bene per rafforzarlo. L’amarezza c’è sicuramente, perché vincevamo 1-0, avevamo avuto tante occasioni per raddoppiare e fondamentalmente non c’erano mai stati pericoli. È solo il discorso del risultato, dei tre punti mancati, che fa rabbia. Per il resto ci portiamo a casa una buona prestazione e dobbiamo continuare su questa strada qui. L’ultimo corner? Non ho la certezza perché non ero nella posizione corretta, però diciamo che l’atteggiamento dei giocatori mi può far pensare: noi abbiamo coperto la palla per farla uscire, i giocatori del Varese stavano tutti rientrando e poi sono rimasti un po’ sorpresi che l’arbitro avesse andato il calcio d’angolo. Parlare di episodi e anche della conduzione della partita è brutto. Non sta a me, non era in mio potere cambiarla. Quello che era il mio potere era cercare di portare a casa questa vittoria. Ho cercato di farlo fino all’ultimo, anche con i cambi, quindi sono contento dal mio punto di vista”.

Parole di stima per il suo calciatore Mameli: “Lui è un play. Ha giocato in questo centrocampo a tre, era un lavoro difficile perché doveva avere responsabilità. Gli errori sono stati perché noi vogliamo mettere un po’ quel tassello che manca e che è mancato un po’ fino adesso. Tutti ci hanno fatto notare che vincevamo ma non giocavamo bene, noi vogliamo vincere. Sappiamo che avere la palla aumenta le possibilità di vittoria. Quindi Mameli, con una pressione molto forte del Varese, è ovvio che in certe situazioni non l’ha gestita bene, ma io ho fiducia nel ragazzo e a fine primo tempo ho visto lo sguardo giusto. Probabilmente chiunque l’avrebbe cambiato, invece lui mi ha dato sicurezza e quindi l’ho lasciato in campo e nel secondo tempo ha fatto due assist. Ha tenuto fisicamente fino alla fine. Sicuramente quando l’intensità molla un po’ e la pressione viene a meno, hai qualche secondo in più per ragionare. Ovvio che allora lui riesce a esprimere le sue qualità. Ogni tanto si fa un po’ intercettare qualche passaggio di troppo, però siamo contenti di quello che sta facendo con me”.

Infine sul nuovo innesto Pisanu: “Ha giocato domenica, è arrivato venerdì e ha fatto un allenamento. Siamo contenti, è un’altra freccia che si è aggiunta al nostro arco, un’altra possibilità che ho io. Quando un allenatore ha tante possibilità è solo che è felice”.