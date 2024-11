Serie D, Vado e Città di Varese: è 1 a 1 tra tensioni e polemiche

Vado-Città di Varese 1-1 (43′ Capra – 85′ Barzotti)

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-Città di Varese 1-1.

90′ Sei minuti di recupero.

85′ GOL VARESE! Vado beffato. Dal calcio d’angolo contestato, gli ospiti trovano il pareggio. Barzotti svetta sul secondo palo, gelando il “Chittolina”. Grandi proteste locali tra panchina e giocatori. 1-1.

Sul seguente angolo mischia in area. L’arbitro concede un altro corner (contestato dal Vado)

83′ Azizi, bordata dalla lunga distanza. Bellocci non si fida e respinge.

80′ Capra crossa per Vita. Zuccata alta non di molto.

71′ Gubellini converge dalla destra e conclude. Bellocci para.

69′ Altra grande occasione Vado. Capra avanza sulla sinistra e mette in mezzo di esterno. Abonckelet di testa nell’area piccola, in leggero ritardo, non riesce a trovare l’appuntamento con il gol.

65′ Varese in avanti. Cross dalla sinistra, sponda aerea di Barzotti per Valagussa. L’ex di turno si coordina e tira dal limite, Bellocci respinge.

61′ Altra occasione Vado, che non sta sfruttando gli spazi in riaprtenza. Capra serve a sinistra Vita. L’attaccante vadese pecca di egoismo mandando a lato, con Alfiero completamente solo sul secondo palo.

48′ Vado vicino al raddoppio, super occasione. Splendida verticalizzazione centrale di Mameli per Vita. Il bomber rossoblu, in campo aperto, si ritrova solo davanti a Piras, tirando incredibilmente addosso al portiere ospite.

Nessun cambio nell’intervallo, si riprende con gli stessi 22.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Città di Varese 1-0.

43′ GOL VADO! Azione insistita dei rossoblu, saliti di tono nella seconda parte della prima frazione. Monteverde crossa dalla sinistra, Capra gira al volo a centro area insaccando nall’angolino. 1-0.

38′ Episodio da moviola. Situazione analoga nell’area opposta. Capra entra in area e finisce a terra. Per l’arbitro questa volta è pero simulazione. Proteste vemmenti del Vado, per una situazione apparsa molto simile a quella avvenuta due giri di lancette fa.

36′ Parato! Dagli undici metri Bellocci ipnotizza Banfi. L’attaccante del Varese calcia a sinistra a mezza altezza. Il portiere vadese attende fino all’ultimo, intuisce e neutrlizza.

35′ Rigore Varese. Errore venale della retroguardia rossoblu, che perde palla nei pressi della lunetta. Gubellini si incunea, vendono contrastato da Montesano. Il giocatore lombardo finisce a terra, l’arbitro – tra le proteste locali – indica il dischetto.

32′ Abonckelet crossa dalla destra. Alfiero, in leggero ritardo, non arriva sul pallone.

25′ Vado in attacco. Vita si infila tra due avversari e conclude da posizione defilata sulla destra. Esterno della rete.

Capra si abbassa ora sulla linea mediana, il Vado prova a teovare un po’ più “fosforo” in mezzo al campo.

17′ Break Vado. Monteverde crossa dalla sinistra. Abonckelet svetta di testa a centro area, pallone a lato di poco.

Trascorso il primo quarto d’ora. Il Città di Varese staziona maggiormente nella metà campo avversaria; avvio contratto del Vado, squadra lunga e non ben messa in campo.

10′ Angolo Varese dalla sinistra. Mikhayloskiy colpisce di testa a centro area, palla alta.

6′ Altro scherma da calcio d’angolo, questa volta dalla parte opposta. Alfiero sottomisura non trova la deviazione vincente.

3′ Varese in avanti, dagli sviluppi di un corner. È Vita, appostato in prossimità della linea, ad anticipare di testa l’intervento di Bellocci.

Tabellino:

Vado: Bellocci, Monteverde (57′ Corsa), Montesano, Capra, Bussaglia, Alfiero (79′ Lora), Vita, Mameli (88′ Valera), Abonckelet, Venneri, Cottarelli

A disp.: Sattanino, Pisanu, Bondioli, Gagliardi, Ndianefo, Casazza. All. Cottafava

Varese: Piras, Bonaccorsi, Mikhayloskiy, Vitofrancesco, Ferrieri (52′ Barzotti), Daquone (74’Lari), Valagussa, Giorgi (74′ Azizi), Maccioni (74′ Ropolo), Banfi, Gubellini

A disp. Ferrari, Marangon, Malinverno, Stampi, Priola. All. Floris

Arbitro: FrGiorgio D’Angillo (Vasto). Assistenti: Riccardo Zebini e Xhentiljana Gjini (Treviso)

Note: Pomeriggio terso, soleggiato e ventilato (22°), fondo sintetico in buone condizioni. Al 36′ Bellocci (V) para tiro di rigore a Banfi (CdV). Ammoniti: Capra, Cottarelli, Venneri (Vado), Gubellini, Daquone, Azizi (Varese). Angoli 2-8. Spettatori 400 circa.

Vado Ligure. Nella dodicesima giornata del campionato calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado riceve il Città di Varese.

Super sfida tra le due squadre, accreditate alla vigilia, come le possibili favorite per la vittoria finale.

Tra le due preventivabili litiganti, la rilevazione Bra sta tuttavia volando a un ritmo da rullo compressore. I piemontesi, partiti a in estate con l’intento di piazzarsi a ridosso della “zona Play-off”, non smettono di sorprendere continuando il loro incredibile monologo. Primi in classifica a 28 punti: +7 sul secondo posto, con una gara ancora da recuperare (Cairese-Bra, prevista questo mercoledì al “Brin”)

Un percorso senza digressioni, praticamente perfetto, dei cunesi: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta (con attacco più prolifico e difesa meno battuta), che impone alle

Lo scontro tra il Vado (18 punti) e il Varese (21 punti) appare pertanto già quasi come un’importante dentro o fuori, circa le ambizioni promozione di entrambe le compagini.