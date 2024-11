Serie D: Vado-Borgaro, segui la partita minuto per minuto LIVE

Vado-Borgaro Nobis 2-0 (4′, 17′ Alfiero)

Secondo tempo:

65′ Abockelet, staffialta dal limite. Edo para.

62′ Vado vicino al tris. Sempre sull’asse Alfiero-Vita, è ora quest’ultimo a presentarsi a tu per tu col portiere, calciando però di fatto addosso ad Edo.

Momento in generale non particolarmente brillante sotto porta dell’attaccante rossoblu, già dopo gli errori “non da lui” contro Varese e Fossano.

55′ Altra sponda aerea di Vita per Alfiero. Il portiere Edo sventa, uscendo dall’area e rinviando coi piedi.

53′ Occasione Vado. Vita vince un contrasto e lancia Alfiero in campo aperto. L’attaccante rossoblu, diretto verso il portiere ospite, viene murato da un decisivo intervento in ripiegamento di Montenegro.

49′ Azione Vado in ampiezza. Vita dal fondo sinistro tenta di sorprendere il portiere con un tiro-cross, alto di poco.

47′ Spera prova subito dalla lunga distanza. Destro a lato.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Borgaro Nobis 2-0.

39′ Alfiero passa per Vita. Il tiro a botta sicura dell'”undici” vadese viene deviato da un difensore piemontese.

37′ Lungo giro palla, al termine del quale Pisanu conclude rasoterra dal limite. Edo si distende a para.

Fase centrale del primo tempo. Il Vado, in controllo, attende un po’ più basso; aspettando l’avversario e provando a sfruttare maggiormente anche gli spazi di rimessa.

17′ GOL VADO! Bussaglia serve Vita in profondità. Questi dalla sinistra mette in mezzo sul secondo palo dove Alfiero, tutto solo, al secondo pallone giocabile di testa deve solo depositare in rete, firmando la personale doppietta. Qualità determinante dei locali negli ultimi venti metri. 2-0.

13′ Aboncklet serve il taglio di Vita, il quale da posizione favorevole perde l’equilibrio.

8′ Corner Vado dalla sinistra. Veneri incorna alto.

4′ GOL VADO! Borgaro momentaneamente in dieci uomini per una botta accorsa ad Antonini. Lancio di trenta metri del regista Pisanu, sponda area di Vita per Alfiero.

L’attaccante rossoblu, da bomber navigato, riceve in area sulla destra, finta su un avversario e – alla prima situazione disponibile – col sinistro a giro piazza il pallone al sette dove Edo non può arrivare. 1-0.

2′ Montenegro sfrutta un’indecisione di Prisco e avanza centralmente. Venneri sbroglia allegerendo all’indietro per Bellocci.

Il Vado ripronone l’ormai consueto schieramento 4-3-1-2. Bellocci in porta; Montesano e Venneri i centrali difensivi. Monteverde e Prisco terzini. Pisanu in cabina di regina, Abonckelet e Bussaglia in linea mediana. Capra trequartista in appoggio alla “coppia gol” Vita-Alfiero.

Vado: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Capra, Bussaglia (59′ Gagliardi), Alfiero, Vita, Abonckelet, Venneri, Prisco (59′ Corsa)

A disp.: Sattanino, Lora, Bondioli, Mameli, N’Dianefo, Corengia, Cottarelli All. Cottafava

Borgaro: Edo, Tridico, Montenegro, Bove, Antolini, Soplantai, De Fazio (57′ Massari), Spera, Brunod (57′ Taraschi), Zunino, Andretta

A disp.: Marcone, Perinetti, Cassetta, Montesanto, Greco, Moussaif, Casalgrande All. Falco

Arbitro: Francesco D’Andria (Nocera Inferiore). Assistenti: Andrea Galluzzo (Locri) e Minopoli (Napoli)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (16°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 3-3. Spettatori 250 circa

Vado Ligure. Nella 14° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i torinesi del Borgaro. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

Il Vado è quarto in classifica – insieme alla NovaRomantin – con 22 punti, a -7 dal Bra capolista e a – 3 dal Ligorna secondo. Il Borgaro occupa invece la penultima posizione (assieme al Fossano) a 11 punti.

I rossoblu sono finora la squadra col miglior rendimento interno (4 vittorie, 2 pareggi). Gli ospiti presentano invece la peggior difesa del torneo (alla pari di Chieri e Oltrepò), con 27 reti incassate (media 2.1 a partita).

Per la squadra di mister Cottafava potrebbe pertanto trattarsi di un’occasione da sfruttare per risalire ulteriormente la china e guadagnare altre posizioni in graduatoria, dopo un inizio di campionato al di sotto delle ambiziose aspettative.