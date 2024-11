Serie D, Vado batte Fossano. Cottafava: “Tassello da mettere nel campionato, ma dobbiamo soffrire meno”

Fossano. Nella vittoria contro il Fossano, si inizia a vedere ancora meglio la mano di Cottafava. Un Vado molto più informa rispetto alle prove precedenti, probabilmente anche grazie al gap tecnico tra le due squadre, che permette di raccogliere tre punti importanti in una giornata dove tutte le altre big del campionato non riescono a raccogliere bottino pieno.

C’è ancora da lavorare per il tecnico rossoblù che, nonostante sottolinei la buona prova dei suoi ragazzi, dichiara anche che c’è molto da migliorare. Soffrire meno sarebbe il punto cardine per stare più tranquilli secondo l’allenatore, soprattutto con le squadre di bassa classifica.

Ecco l’analisi del match di mister Cottafava: “Il gol su corner ha riaperto un po’ la partita. Rammarico sicuramente non averne fatto qualche due in più sul 2-0. Comunque siamo partiti bene, siamo stati in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco. Purtroppo non riusciamo a essere così concreti come in altre situazioni. Nel calcio sul 2 a 1 negli ultimi 20 minuti può succedere di tutto, però soffrire un po’ meno farebbe piacere. Penso comunque che sia stata una vittoria meritata“.

Oltre ai tre punti guadagnati, le avversarie in alta classifica hanno frenato la corsa, concedendo di accorciare alla squadra vadese: “Penso che sia un altro tassello che dobbiamo mettere nel nostro campionato, portare a casa le cose buone e cercare di migliorare quelle che sono meno buone e crescere. I numeri poi contano alla fine, ma accorciare il distacco fa piacere. Dobbiamo guardare molto a noi stessi migliorare di domenica in domenica. Abbiamo fatto un’altra vittoria fuori casa, in un campo non semplice. Siamo contenti, da martedì ripartiremo per la prossima”.

Classifica aggiornata Serie D girone “A”:

Bra 29, Ligorna 25, Città di Varese 23, NovaRomentin 22, Vado 22, Lavagnese 21, Asti 21, Chisola 20, Sanremese 20, Albenga 20, Derthona 18, Saluzzo 17, Vogherese 15, Imperia 14, Gozzano 14, Cairese 13, Oltrepò 13, Fossano 11, Borgaro Nobis 11, Chieri 5.

Risultati tredicesima giornata Serie D girone “A”:

Albenga 0 – Gozzano 2; Asti 1 – Saluzzo 1; Borgaro Nobis 1 – Derthona 1; Cairese 0 – Oltrepò 0; Città di Varese 1 – NovaRomentin 1; Fossano 1 – Vado 2; Imperia 5 – 0 Chieri; Ligorna 1 – Chisola 0; Sanremese 2 – Lavagnese 1; Vogherese 1 – Bra 0.