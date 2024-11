Serie D. Tarabotto su tutte le furie dopo Vado vs Città di Varese: “Arbitro? Psichicamente non a posto”

Vado. Termina tra le polemiche la sfida tra Vado e Città di Varese. Il pareggio tra le due squadre è arrivato, secondo la dirigenza vadese, grazie ad un errore dietro l’altro dell’arbitro nel condurre la gara. Diverse le decisioni incriminate contro il la squadra rossoblù, che hanno mandato su tutte le furie il presidente Tarabotto al termine della partita.

Inizia subito con il botto l’intervista nel post partita di Tarabotto: “Basta vedere il film della partita e poi vedere cosa ha fatto l’arbitro. Sull’arbitro non dico niente, devo pensare a malafede? No, preferisco pensare che sia uno che psichicamente non è a posto e quindi ha dei suoi problemi”.

“Chi mette i soldi nella società viene rovinato da un abitaggio come questo, è vergognoso – continua il presidente rossoblù -. Se poi ci sono società che non contano niente e ci sono società che devono vincere il campionato, basta che lo dicano. Ma dov’è il problema? Ho creato una squadra per cercare di fare un bel campionato e mi devo sentir preso in giro. Se avesse sbagliato una volta puoi accettarlo, ma sulla conduzione che ha fatto, puoi pensare solamente che è lui in malafede. Lui deve spieghare perché ha condotto così la partita“.

Non si ferma qui, avendo parole anche per la Federazione: “In queste situazioni sappiamo benissimo che mettono una squadra che deve vincere il campionato, come ha fatto tutti gli anni, perché dopo la partita di oggi non c’è nessun altro pensiero che questo. L’hanno sempre dichiarato che loro devono vincere il campionato. Un altro anno mi vado a fare l’Eccellenza”.

Poi si ritorna sull’occasione che poteva del tutto incrinare la partita vadese: “L’arbitro non aspettava altro di poter assegnare il rigore. Penso solamente che psichicamente non era nelle condizioni ottimali, come succede a tanti arbitri. Ha fatto quello che ha voluto rovinando la partita. Ci ha vietato di non aumentare il distacco perché la mia idea era quella di cercare, dopo aver vinto due play-off che non servono a niente, di vincere il campionato”.

Il ripensamento sulle ingenti spese operate in questa prima fase del campionato: “A questo punto ho capito che ho fatto male a prendere dei giocatori e perdere i soldi, ho capito che sono un coglione. Non si è mai vista una partita così, è stata veramente una vergogna arbitraria, non voglio più essere preso per il culo. Se vogliono il prossima domenica mandarmi un arbitro che mi dà 10 rigori contro, ma che lo facciano. Oggi mi è bastato vedere quello che ha combinato. Ha rovinato una partita sulla quale noi contavamo molto e nella quale io ho messo dei soldi”.

Poi la probabile stangata ad alcune società del girone “A”: “Non è che io ritiro la squadra a metà campionato. Non è che a un certo momento non pago gli stipendi. Ho sempre pagato regolarmente e sono sempre stato corretto“.

I risultati della dodicesima partita di Serie D girone “A”:

Bra 2 – Gozzano 1; Chieri 0 – Cairese 0; Lavagnese 0 – Imperia 1; Asti 1 – Borgaro Nobis 0; Chisola 4 – Albenga 1; Derthona 0 – 3 Ligorna; NovaRomentin 0 – Vogherese 0; Oltrepò 3 – 1 Fossano; Vado 1 – Città di Varese 1; Saluzzo 1 – 1 Sanremese.

La classifica aggiornata del girone “A”:

1 Bra, 2 Ligorna, 3 Città di Varese, 4 NovaRomentin, 5 Lavagnese, 6 Chisola, 7 Asti, 8 Albenga, 9 Vado, 10 Sanremese, 11 Derthona, 12 Saluzzo, 13 Vogherese, 14 Oltrepò, 15 Gozzano, 16 Imperia, 17 Fossano, 18 Cairese, 19 Borgaro Nobis, 20 Chieri.