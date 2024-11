Serie D. L’Albenga torna a perdere contro il Chisola, in campo i nuovi acquisti Perucca e Alfano

Chisola. Arriva un’altra sconfitta per l’Albenga di Massa contro il Chisola. Questa volta un 4 a 1, con gli ingauni che riescono a trovare almeno una rete fuori casa. La vittoria contro il Chieri pare abbia comunque dato morale ad una squadra che, dopo il completo esodo tra società e dirigenti, aveva subito 13 gol in appena due partite. Poi il recupero con la squadra piemontese ha risollevato le sorti della squadra, lasciando sperare ad un futuro leggermente più roseo di quanto ci si potesse aspettare.

La sconfitta comunque, come ci si poteva aspettare, è arrivata. Oltre ai giovani già presenti in juniores oltre agli acquisti già scesi in campo mercoledì, si notano dei volti nuovi sia tra gli undici che in panchina. In porta esce il nome di Perucca, classe 1995 arrivato nell’Albenga e subito titolare nella sfida di oggi. Arriva dalla Agnonese, nella sua carriera vanta un trascorso nel Lugano e nel Leganes B, oltre che Borgosesia, Mosta e Bianzè.

Negli undici titolari presente anche Alfano, classe 2006 arrivato dal Torino under 17 che, nella scorsa stagione, ha militato nell’Asti. Nonostante tutto, l’esperienza e forza di Rizq è troppo straripante per la giovanissima squadra ingauna, siglando una doppietta poi incorporata dai gol di Gironda e Viano. L’Albenga invece trova il gol con Rosso a fine partita.

Ecco le formazioni della partita:

Albenga: 1 Perucca, 2 Ennasry, 3 Bovegno, 4 Freccero, 5 Solavagione, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Criscuolo, 10 Ferrarese, 11 Cavallone. A disposizione: 12 Monte, 13 Di Giosia, 14 Aboubakar, 15 Pezzulla, 16 Gastaldi, 17 Barbo, 18 Alessi, 19 Iorio, 20 Rosso.

Chisola: 1 Montiglio, 2 Ambrosino, 3 Degrassi, 4 Gironda, 5 Benedetto, 6 Sassi, 7 Viano, 8 Di Lernia, 9 Rizq, 10 La Marca, 11 De Riggi. A disposizione: 12 Terrazzino, 13 Vagnati, 14 Benigno, 15 Kemayou, 16 Rosano, 17 Luxardo, 18 Scarpetta, 19 Marmo, 20 Lazzaro.

Arbitro della partita il signor Alessandro Bini di Macerata coadiuvato da Matteo Chiaro di Busto Arsizio e Francesco Marri di Gradisca d’Isonzo.

I risultati della dodicesima partita di Serie D girone “A”:

Bra 2 – Gozzano 1; Chieri 0 – Cairese 0; Lavagnese 0 – Imperia 1; Asti 1 – Borgaro Nobis 0; Chisola 4 – Albenga 1; Derthona 0 – 3 Ligorna; NovaRomentin 0 – Vogherese 0; Oltrepò 3 – 1 Fossano; Vado 1 – Città di Varese 1; Saluzzo 1 – 1 Sanremese.

La classifica aggiornata del girone “A”:

1 Bra, 2 Ligorna, 3 Città di Varese, 4 NovaRomentin, 5 Lavagnese, 6 Chisola, 7 Asti, 8 Albenga, 9 Vado, 10 Sanremese, 11 Derthona, 12 Saluzzo, 13 Vogherese, 14 Oltrepò, 15 Gozzano, 16 Imperia, 17 Fossano, 18 Cairese, 19 Borgaro Nobis, 20 Chieri.