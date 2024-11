Serie D. L’Albenga cade a Bra 2-0 con nuovi innesti, la Cairese non riesce ancora a trovare la vittoria: 2-1 contro il Gozzano

Giornata amara per le trasferte liguri nella quattordicesima giornata di Serie D girone “A”. Imperia, Sanremese, Albenga, Cairese e Ligorna non sono riuscite ad imporsi contro le loro avversarie. In particolare, Albenga e Cairese non sono ancora riuscite a trovare i tre punti. La squadra di Nappi contro il Gozzano racimola zero punti, per ora sono solo tre in quattro gare per l’allenatore romano, 3 pareggi e oggi la prima sconfitta dal suo arrivo.

Partita iniziata subito in salita con la rete al primo minuto di Monteleone, a cui risponde Lazzaretti dopo appena quattro minuti. Poi al trentesimo arriva Sangiorgio a rimettere in vantaggio la sua squadra, chiudendo di fatto il tabellino nella prima mezz’ora. La squadra valbormidese prova in tutti i modi ad agguantare il risultato, ma la triplice fischio i punti raccolti sono zero.

Male anche l’Albenga contro la prima in classifica, anche se probabilmente ci si poteva aspettare questo risultato. Con ancora alcuni giocatori juniores e la commissione tecnica in campo, adesso la società è costretta a trovare per la partita contro l’Oltrepò (oggi vincente contro l’Asti) un allenatore per non incorrere in multe. Match comunque ben giocato dagli ingauni, per lo più in fase difensiva, concedendo veramente poco agli avversari.

In campo i nuovi innesti Galletti, esordio per lui dopo la panchina contro il Gozzano, portiere classe 2003 arrivato da svincolato ma con un passato nelle giovanili di Genoa ed Entella oltre a Lucchese e Paradiso in Svizzera.

Dal primo minuto anche Scurti, attaccante classe 2005 in arrivo dal Real S. Massimo. Da subentrato fa il suo esordio anche Rodriguez, centrocampista classe 2005 spagnolo, non si hanno dati utili per descrivere il suo profilo.

In campionato l’Albenga sprofonda ancora al dodicesimo posto, la Cairese rimane al diciassettesimo a -2 per uscire dalla zona playout.

Le formazioni di Bra vs Albenga:

Albenga: 1 Galletti, 2 Pizzolato, 3 Bovegno, 4 Freccero, 5 Belgiovine, 6 Armarito, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Scurti, 10 Ferrarese, 11 Criscuolo. A disposizione: 12 Perrucca, 13 Solavagione, 14 Peirano, 15 Rodriguez, 16 Ennasry, 17 Monte, 18 Pezzulla, 19 Iorio, 20 Aboubakar. Allenatore: Commissione Tecnica.

Bra: 22 Ribero, 5 Tos, 6 Sganzerla, 7 Giallombardo, 8 Tuzza, 10 Pautassi, 11 Mawete, 16 Giorcelli, 19 Costantino, 21 Minaj, 24 Gerbino. A disposizione: 1 Gariti, 2 Cannatelli, 3 Omorogbe, 9 Aloia, 13 Gai, 15 Zanon, 17 Burnescu, 20 Chiabotto, 23 Perseu. Allenatore: Nisticò.

Arbitro della gara il signor Omar Abou El Ella di Milano, coadiuvato da Vickaj Andrea Gookooluk di Civitavecchia e Omar Bignucolo di Pordenone.

Le formazioni di Gozzano vs Cairese:

Cairese: 1 Cangane, 2 De Mori, 3 Lartey, 5 Onkony, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 17 Sassari, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 39 Fernandez. A disposizione: 12 Rizzo, 6 Turone, 10 Silvestri, 11 Anselmo, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli, 30 Federico, 38 Diagne. Allenatore: Nappi.

Gozzano: 22 Aiolfi, 3 Masetti, 4 Gemelli, 9 Lischetti, 11 Sangiorgio, 14 Pluvio, 15 Ori, 19 Fragomeni, 21 Carollo, 27 Monteleone, 34 Lettieri. A disposizione: 1 Ravarelli, 2 Sandoval, 7 Bianchi, 10 Rosso, 16 Lattari, 17 Di Giovanni, 20 Dentale, 25 Italiano, 28 Ahayaoui. Allenatore: Lunardon.

Arbitro della gara il signor Alessandro Colelli di Ostia Lido, coadiuvato da Usman Ghani Arshad di Bergamo e Marco Tonti di Brescia.

I risultati della quattoricesima giornata di Serie D girone “A”:

Bra 2 – Albenga 0, Chieri 2 – Vogherese 0, Chisola 1 – Imperia 0, Gozzano 2 – Cairese 1, Lavagnese 0 – Città di Varese 1, NovaRomentin 2 – Ligorna 1, Oltrepò 3 – Asti 1, Saluzzo 2 – Fossano 0, Vado 3 – Borgaro Nobis 0, Derthona 2 – Sanremese 1.

La classifica di Serie D:

Bra 32, Città di Varese 26, NovaRomentin 25, Ligorna 25, Vado 25, Chisola 23, Lavagnese 21, Asti 21, Derthona 21, Sanremese 20, Saluzzo 20, Albenga 20, Gozzano 17, Oltrepò 16, Vogherese 15, Imperia 14, Cairese 13, Fossano 11, Borgaro Nobis 11, Chieri 8.