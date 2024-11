La Cairese ufficializza l’ex Vado Oubakent. Al momento Sassari e Silvestri più fuori che dentro

Cairo Montenotte. Ufficiale il passaggio in maglia gialloblù per Hamza Oubakent che, dalla giornata di oggi, è un nuovo giocatore della Cairese. Esterno d’attacco, si unisce alla rosa di Marco Nappi che, in questo momento, ha un grande bisogno di ritrovare la via del gol. Il giocatore arriva dal Chions, squadra di Serie D Girone “C”, ed ha già militato in Liguria con il Vado.

Domenica i gialloblù affronteranno l’Albenga, scontro salvezza che potrebbe risollevare le sorti di una delle due squadre. La Cairese al Brin cercherà in tutti i modi di ritrovare i tre punti.

Nel frattempo, si vedrà anche se nella distinta risulteranno ancora i nomi di Sassari e Silvestri, che sembrano in procinto di abbandonare il club. La dirigenza ha comunque spiegato che dovrà ancora esserci un incontro tra le parti (fissato per lunedì) per decidere meglio il futuro dei due giocatori. L’ingresso in squadra di un esterno potrebbe essere un piccolo indizio sulle due partenze, specialmente quella di Sassari, o forse semplicemente un rinforzo.

Il comunicato del club:

L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante esterno, classe 1995, Hamza Oubakent.

Tanta esperienza in Serie D, ha vestito le maglie di Chions, Pistoiese, Corticella e Sangiovannese

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una grande stagione in gialloblù!