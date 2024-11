Serie D. La Cairese perde a Voghera e non riesce ad ingranare con Nappi

Vogherese. Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Cairese, un netto 3-0 contro la Vogherese con doppietta di Monza nel primo tempo e Zito a poco dall’inizio del secondo che chiude il match.

Dall’arrivo di Nappi in panchina, chiamato per risollevare il club dal non brillante inizio di campionato, i gialloblù devono ancora trovare i primi tre punti con il romano. Prime tre partite e tre pareggi, ora arrivano due sconfitte consecutive. Il dato più allarmante per questa squadra è il poco apporto in zona gol. Solamente una rete in cinque partite, cinque invece le reti subite nelle ultime due.

La classifica si fa sempre più ripida per i valbormidesi che, nella prossima sfida, si scontreranno al Brin contro un’Albenga in estrema difficoltà, oggi uscita dal Riva sconfitta contro l’Oltrepò. Sarà uno scontro salvezza importante per ambo le squadre, dove entrambi i club potranno riuscire ad ottenere, oltre ai punti, la fiducia necessaria per riuscire magari ad invertire il loro trend negativo.

Le formazioni:

Vogherese: 1 Norrito, 2 Velaj, 3 Losco, 4 Tunesi, 5 Bortoletti, 6 Milani, 7 Monza, 8 Gerace, 9 Cappadonna, 10 Zito, 11 La Vecchia. A disposizione: 12 Rossi, 13 Usardi, 14 Tursi, 15 Sei Conte, 16 Sollini, 17 Gallo, 18 Longo, 19 Poropat, 20 Corioni. Allenatore: Andrea Cavaliere.

Cairese: 1 Cangane Cerantola, 2 De Mori, 3 Lartey, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 38 Diagne, 39 Fernandez. A disposizione: 12 Rizzo, 6 Turone, 11 Anselmo, 13 Kobe, 23 Bellotti, 26 Catalano, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli, 30 Federico. Allenattore: Marco Nappi.

Arbitro della gara il signor Salvatore Montevergine di Ragusa, coadiuvato da Fabio Cappellaro e Leo Posteraro di Verona.

La classifica aggiornata alla quindicesima giornata di Serie D “A”:

1 Bra, 2 Città di Varese, 3 NovaRomentin, 4 Vado, 5 Ligorna, 6 Lavagne, 7 Chisola, 8 Asti, 9 Sanremese, 10 Derthona, 11 Saluzzo, 12 Albenga, 13 Oltrepò, 14 Gozzano, 15 Vogherese, 16 Imperia, 17 Cairese, 18 Fossano, 19 Borgaro Nobis, 20 Chieri.

I risultati della quindicesima giornata di Serie D “A”:

Albenga 1 – 4 Oltrepò; Asti 1 – 0 Derthona; Borgaro Nobis 0 – 2 NovaRomentin; Città di Varese 2 – 1 Chieri; Fossano 0 – 1 Lavagnese; Imperia 1 – 1 Gozzano; Saluzzo 0 – 1 Vado; Sanremese 0 – Chisola 0; Vogherese 3 – 0 Cairese; Ligorna 0 – 1 Bra.