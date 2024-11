Serie D, la Cairese pareggia 0 a 0 a Chieri: un punto amaro per la classifica

Delude almeno a livello di risultato la prima Cairese targata mister Nappi. Sul campo del Chieri non va oltre allo 0 a 0. Sembrava l’occasione ideale per tornare a vincere visto che l’avversario è ultimo in classifica e con una partita fresca sulle gambe, ovvero la sfida – persa tra l’altro – contro l’Albenga formato juniores di mercoledì.

I gialloblù salgono a quota 11 punti in classifica e rimangono così invischiati nella bagarre playout. La Cairese si rammarica per un goal annullato per fallo sul portiere. Ancora assenti il capitano Boveri e il terminale offensivo Gueye, grande protagonista del positivo avvio di stagione.

Le formazioni

Chieri: Faccioli, Parinnello, Fiumaro, Feltrin, Silano, Valentini, Dumani, Binous, Ferrara, Stojokovic, Jebbar. A dispozione: Andreoli, Soumahoro, Nesci, Palmiere, Marino, Piroso, Guida, Gaido, Borgna. Allenatore: Molluso.

Cairese: Cerantola, De Mori, Onkony, Silvestri, Anselmo, Sassari, Floridia, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Chiarlone. A disposizione: Rizzo, Lartey, Turone, Lazzaretti, Bellotti, Casadidio, Garbarino, Vignaroli, Federico. Allenatore: Nappi.

Arbitro: Melloni di Modena. Assistenti: Serusi (Oristano) e Lanfredi (Bologna).