Serie D. Il Vado vince a Saluzzo, ottavo risultato utile consecutivo per i rossoblù

Saluzzo. Altra vittoria per il Vado in trasferta (0-1), contro il Saluzzo arriva l’ottavo risultato utile consecutivo, che permette al Vado di sorpassare il Ligorna battuto all’ultimo dal Bra con gol di Pautassi, e piazzarsi a parimerito con il NovaRomentin al terzo posto. Ventotto punti in campionato, la seconda posizione dista solo un punto, sette invece la vetta della classifica occupata dal Bra.

La rete di Bussaglia, il bomber delle trasferte siccome segna fuori dal Chittolina da tre partite consecutive, permette alla squadra di Cottafava di rimanere in alta quota, attendendo un passo falso delle altre contenders. Fino all’ottantacinquesimo di questa giornata, con Varese e Bra in pareggio, il Vado si sarebbe potuto posizionare in seconda posizione, oltre a recuperare punti importanti sulla prima in classifica.

Il Vado che tutti si aspettavano però sembra essere arrivato. I risultati arrivano e il primo posto potrebbe non essere più un miraggio, ma un posizionamento che, domenica dopo domenica, potrebbe diventare reale.

Le formazioni del match:

Saluzzo: 45 Fiorenza, 2 Magnaldi, 3 Gjergji, 5 Carli, 6 Rivoira, 8 Farida, 10 One, 13 Scotto, 19 Castineira, 20 Mila, 23 Vajarelli. A disposizione: 22 Pietroluongo, 7 Allasina, 9 D’Arcangelo, 11 Maugeri, 15 Mancino, 16 Vada, 18 Barbagiovanni, 24 Milan, 28 Carrino. Allenatore: Giuseppe Cacciatore.

Vado: 22 Bellocci, 2 Pisanu, 3 Monteverde, 4 Montesano, 7 Capra, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 11 Vita, 18 Abonckelet, 27 Cottarelli, 28 Corsa. A disposizione: Sattanino, Lora, Gagliardi, Macelli, Michelucci, N’Dianefo, Casazza, Venneri, Prisco. Allenatore: Cottafava.

Arbitro dell’incontro il signor Nicolò Trombello di Modena, coadiuvato da Mattia Casoni di Reggio Emilia e Lorenzo Palma di Bologna.

La classifica aggiornata alla quindicesima giornata di Serie D “A”:

1 Bra, 2 Città di Varese, 3 NovaRomentin, 4 Vado, 5 Ligorna, 6 Lavagne, 7 Chisola, 8 Asti, 9 Sanremese, 10 Derthona, 11 Saluzzo, 12 Albenga, 13 Oltrepò, 14 Gozzano, 15 Vogherese, 16 Imperia, 17 Cairese, 18 Fossano, 19 Borgaro Nobis, 20 Chieri.

I risultati della quindicesima giornata di Serie D “A”:

Albenga 1 – 4 Oltrepò; Asti 1 – 0 Derthona; Borgaro Nobis 0 – 2 NovaRomentin; Città di Varese 2 – 1 Chieri; Fossano 0 – 1 Lavagnese; Imperia 1 – 1 Gozzano; Saluzzo 0 – 1 Vado; Sanremese 0 – Chisola 0; Vogherese 3 – 0 Cairese; Ligorna 0 – 1 Bra.