Serie D, gli ex Albenga Pisanu e Ndianefo sono del Vado

Vado Ligure. I giocatori della rosa dell’Albenga di Marco Mariotti avevano gli occhi addosso dopo l’inizio di stagione ad alta quota.

A seguito della partenza della stragrande maggioranza della squadra, i club hanno potuto provare ad accaparrarsi i pezzi più pregiati. Così è successo anche per Michele Pisanu e Michael Ndianefo.

Il regista e il terzino sinistro da oggi sono due nuovi giocatori del Vado, che ha ufficializzato questi due colpi molto importanti per continuare a rilanciarsi nelle zone alte della classifica, per tornare ad essere vicini al primo posto e giocarsi il salto in Serie C.