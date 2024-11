Serie D: Fossano-Vado LIVE , segui l’incontro minuto per minuto

Fossano-Vado 1-2 (61′ Gabrieli – 14′ Alfiero, 20′ Vita)

Secondo tempo:

77′ Fossano sempre pericoloso sui calci da fermo. Punizione dalla trequarti destra, va Berbenni col sinistro. Bellocci vola a togliere il pallone dall’angolino.

73′ Altra opportunità Vado. Capra serve la sovrapposizione di Gagliardi, appena entrato. Il fantasista vadese in area sulla corsa tira al volo sul primo palo; Menino con un balzo alza in corner.

70′ Grande occasione Vado, sul ribaltamento di fronte. Bussaglia lancia Vita in campo aperto. L’attaccante rossoblu, solo davanti al portiere, non riesce ad angolare calciado addosso al portiere.

Il Vado sta sciupando un po troppo in questa ripresa.

69′ Fossano in avanti. Da Souza tira dritto per dritto dalla sinistra. Bellocci respinge coi pugni.

63′ GOL FOSSANO! Dagli sviluppi di un corner dalla destra; un giocatore locale prolunga verso il secondo palo dove Gabrieli, sottomisura, ribadisce in rete e accorcia le distanze. 1-2.

59′ Vita vince un contrasto dal limite e calcia a mezza altezza diretto al secondo palo. Il portiere Menino si distende e respinge.

55′ Occasione Vado. Alfiero serve Vita. L’attaccante ospite lanciato a rete e praticamente solo davanti al portiere, aspetta troppo venendo murato provvidenziale da un difensore piemontese.

52′ Punizione Vado dai trenta metri. Va Vita, Menino tocca quel tanto che basta per alzare sopra la traversa.

Doppia sostituzione all’intervallo per il Fossano. Entrano Da Souaza e Manes, escono Prato e Bongiovanni.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Fossano-Vado 0-2.

37′ Vita da posizione favorevole in area si allunga troppo il pallone, che sfila sul fondo.

30′ Abonckelet colpisce di testa in area. Menino fa sua la sfera.

25′ Grande occasione Fossano. Un lancio da centrocampo coglie di sorpresa Venneri, il quale in area sulla sinistra perde un sanguinoso contrasto con Heatley. L’attaccante blues ex dell’Albenga converge e conclude a botta sicura. Bellocci si supera e respinge.

20′ GOL VADO! Bella azione sviluppata in velocità e in ampiezza. Abonckelet viene liberato in campo aperto sulla fascia sinistra e mette basso al centro. Vita, nei pressi del dischetto del rigore, non lascia scampo il portiere locale infilandolo con un preciso tiro sinistro rasoterra.

Cinica la squadra di Cottafava, che con qualità capilizza al massimo le due occasioni avute. 0-2.

14′ GOL VADO! Bussaglia imbecca Capra sulla sinistra. Il numero sette vadese si presenta sul fondo e crossa al centro. Alfiero nell’area piccola, in elevazione, sovrasta il diretto marcatore e indirizza il pallone nell’angolino. Gol dell’ex per il bomber rossoblu. 0-1.

11′ Altra punizione insidiosa Fossano dalla trequarti, zona lunetta. Questa volta va Barbenni, forte ma non troppo angolato. Bellocci è ancora attento e alza in angolo.

8′ Opportunità Fossano. Punizione dalla trequarti sinistra, alla battuta va col destro l’ex Cattaneo. Bellocci si tuffa e sventa. Sulla respinta Boix Garcia, da posizione decentrata, manda alto.

4′ Vita verticalizza per Capra. Il fantasista rossoblu da ottima posizione in area indugia troppo, favorendo il recupero di un difensore locale.

Fossano: Menino, Prato (46′ Manes), Gabrieli, Caciobanu, Berbenni, Cattaneo, Morganti, Bongiovanni (46′ Da Saouza), Boix Garcia (58′ Grandoni), Cenci (75′ Manno), Heatley

A disp.: Visper, Muratore, Zani, Ventre, Risso. All. Pala

Vado: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Capra, Bussaglia (68′ Gagliardi), Alfiero (78′ Cottarelli), Vita, Abonckelet, Venneri, Corsa (65′ Prisco)

A disp.: Sattanino, Lora, Mameli, N’Dianefo, Valera, Casazza. All. Cottafava

Arbitro: Francesco Palmisano (Saronno). Assistenti: Usman Ghani Arshad (Bergamo) e Andrea Lufi (Lodi)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (16°), fondo sintetico in discrete condizioni. Angoli 7-4. Spettatori 250 circa

Fossano (Cuneo). Nella tredicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado va a fare visita al Fossano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo “Pochissimo”, ore 14:30.

I rossoblu, reduci da cinque risultati utili, provano a proseguire la loro rincorsa all’obiettivo testa della classifica. Al momento lontana, con clamoroso distacco di ben 10 lunghezze dal Bra capolista.

I blues locali, impegnati nella lotta per non retrocedere, occupano il terzultimo posto della graduatoria con 11 punti (in compagnia di Gozzano e Imperia). In settimana hanno cambiato tecnico; esonerato Merlo, al suo posto è arrivato mister Pala.