Serie D. Pareggio a reti inviolate, buon punto per la Cairese contro il Bra

CAIRESE vs BRA 0-0

97’ Termina qua il match, buon punto in un pareggio a reti inviolate tra Cairese e Bra.

96’ Ultimi minuti di gioco, corner per il Bra che potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Invece no, Gargiulo lancia via la sfera.

92’ Nappi inserisce Casadidio per Sassari, qualche minuto anche per lui.

90’ Assegnati 7 minuti di recupero.

87’ Sostituzione per gli ospiti, fuori Minaj per Chiabotto.

83’ Conclusione forte di Lartey, si distende e devia in corner il portiere ospite.

81’ Si riprende con Quitadamo che esce in barella.

77’ Minuti di apprensione, questa volta per davvero. Quitadamo entrato da poco, cade ed esclama a gran voce di fermarsi. Soccorsi in campo con la barella, si teme un grave infortunio al ginocchio.

74’ Costantino va al tiro, palombella di testa che si spegne tra i guanti del portiere di casa.

72’ Punizione per il Bra vicino alla bandierina, è uno schema dove il giocatore ospite raccoglie la palla rasoterra e calcia in rete. Attenzione però, tutti i giocatori in campo chiamano velocemente i soccorsi, due giocatori sono rimasti a terra ma non sembra nulla di grave.

66’ Ammonito Fernandez per un fallo a centrocampo. Troppo irruento il suo intervento.

62’ Doppio cambio anche per il Bra, fuori Giorcelli e Perseu per Aloia e Quitadamo.

61’ Punizione Bra, pallone violento che passa molto vicino al palo, Cerantola guarda sicuro il pallone uscire fuori dal rettangolo verde. Altro cambio per Nappi, fuori Ngamba per Turone.

58’ Bellissima uscita di Cerantola che ci rimette i guanti salvando un’altra potenziale occasione da rete. Intanto Nappi opera il primo cambio della partita, fuori Chiarlone per Vignaroli.

54’ Ammonito Onkony, fallo a centrocampo mentre la squadra si trovava a difendere.

51’ Gara che inizia a scaldarsi in questi momenti. Sassari forse tocca con il braccio sugli sviluppi della punizione, Cavacini si dirige verso la panchina degli ospiti per chiarire il fatto.

49’ Ammonito Castiglia per un fallo brusco a centrocampo.

48’ Perseu subentra in area con grinta, mette dentro ma questa volta Cerantola esce alla perfezione e fa sua la sfera.

47’ Onkony ci mette subito una pezza, il pallone finisce in corner.

45’ Si riprende, pallone per il Bra.

Secondo tempo

45’ Termina preciso anche il primo tempo senza minuti di recupero. Sulle occasioni sicuramente meglio il Bra, ma la Cairese c’è e lo sta dimostrando.

41’ Gran giocata di Pautassi che stoppa la palla, scarta Garbarino e si accentra. La conclusione non è all’altezza della sua giocata, Cerantola blocca il tiro facilmente.

40’ Pasticcio di Cerantola che perde palla pressato dall’attaccante e si trova in piedi a difendersi come un difensore. Monumentale invece Gargiulo che sulla linea di porta ci mette il piede e salva il quasi fatto vantaggio del Bra.

35’ Perseu prova il tiro, il pallone si impenna e poi scende di colpo! Ma la conclusione si è abbassata troppo tardi per impensierire il portiere che con lo sguardo accompagna fuori il pallone.

32’ Brivido per il Bra, da ultimo uomo per poco Fernendez non scippa il pallone, sarebbe stato in solitaria contro il portiere ma il difensore ospite recupera brillantemente.

29’ Ottima costruzione del Bra che però non arriva da nessuna parte, contropiede della Cairese che si spegne con un brutto fallo ai danni di Sassari. Ammonito il difensore Sganzerla.

24’ Brivido Cairese adesso. Cross che passa di poco su un giocatore del Bra, il pallone poi finisce in corner.

23’ Sassari si impossessa della sfera, ingrana, prende posizione sia in campo che con il corpo e scarica dalla distanza cercando la porta, pallone a lato di diversi metri.

19’ Prima quasi metà di frazione molto giocata da entrambe le squadre, ma senza occasioni nitide per entrambi, per adesso ancora nessun tiro pericoloso in porta.

13’ Ottima trama di gioco della Cairese, lancio di Gargiulo per Silvestri che stoppa e apre per Fernandez, poi il tocco per Sassari che spreca tutto passando all’indietro per il compagno.

7’ Sassari sbaglia l’apertura e Mawete ne approfitta con rapidità rubando il pallone. Fino in fondo, si accontenta poi del calcio d’angolo ma sul corner il pallone termina fuori.

4’ Punizione vicino alla bandierina per la Cairese. Sulla battuta Silvestri che mette dentro ma nessuno riesce a toccare. Palla sul fondo e rigiocata dal Bra.

2’ Bra che prova ad impensierire le linee gialloblù, difesa di casa ben disposta in campo e pronta a ripartire. Gargiulo vede il taglio di Fernandez che si sarebbe trovato da solo contro il portiere, partito però in posizione di fuorigioco.

1’ Si comincia in perfetto orario al Brin, primo pallone per la Cairese con il primo tocco di Fernandez in maglia gialloblù.

Primo tempo

Le formazioni:

Cairese: 1 Cerantola, 3 Lartey, 5 Onkony, 10 Silvestri, 17 Sassari, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 39 Fernandez. A disposizione: 12 Rizzo, 2 De Mori, 6 Turone, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 23 Bellotti, 25 Casadidio, 29 Vignaroli, 30 Federico. Allenatore: Nappi.

Bra: 22 Ribero, 5 Tos, 6 Sganzerla, 7 Giallombardo, 10 Pautassi, 11 Mawete, 16 Giorcelli, 19 Costantino, 21 Minaj, 23 Perseu, 24 Gerbino. A disposizione: 1 Gariti, 2 Cannatelli, 3 Omorogbe, 4 Quitadamo, 9 Aloia, 13 Gai, 15 Zanon, 17 Burnesco, 20 Chiabotto. Allenatore: Nisticò.

Arbitro Cavacini di Lanciano, coadiuvato da Chimento di Saronno e Anonni di Como.

Cairo Montenotte. Dopo il pareggio a Chieri, la Cairese torna subito in campo e lo fa contro la capolista Bra’. Il recupero della gara dell’undicedima giornata vale la prima partita al Cesare Brin di mister Marco Nappi. Per i valbormidesi si tratta di una sfida molto difficile visti i valori degli avversari, ma il bisogno di punti è talmente alto che, come si dice in gergo, “tutto può succedere”.

Confermato ancora Juan Pablo Gargiulo in difesa, tornato nella scorsa gara in terra piemontese, mentre si vede subito al centro dell’attacco il neo acquisto Lautaro Fernandez.