Serie D, Cairese. Riecco al Brin Juan Pablo Gargiulo: “È bello essere rientrato, ora pedaliamo tutti insieme”

Cairo Montenotte. Quando c’è (e quando non c’è) si nota. Questo è Juan Pablo Gargiulo per la Cairese, pedina fondamentale della difesa gialloblù che è tornata in campo già dall’incontro di domenica in trasferta a Chieri.

Oggi contro il Bra una prestazione di grande ordine per i gialloblù, che hanno saputo tenere testa alla capolista e vincere diversi duelli.

Il ritorno del difensore argentino, anche a livello morale, può dare sicuramente un maggiore contributo al percorso della Cairese del nuovo corso di Marco Nappi.