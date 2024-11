Serie D, Cairese-Oltrepò LIVE: prova di maturità importante per i gialloblù

Risultato: Cairese 0-0 Oltrepò [Live]

All’84’ Carrer rileva Spatari: altro cambio anche tra le file dell’Oltrepò.

All’81’ mister Nappi aumenta il peso offensivo dei suoi inserendo Garcia al posto di Turone: sarà una Cairese all’arrembaggio in questo finale di gara.

All’80’ l’Oltrepò torna a spaventare la Cairese con un’incursione in area di rigore, ma Cangane copre bene il primo palo deviando il pallone in corner.

Al 78’ sia mister Nappi che Parolini optano per cambiare qualcosa: dentro Chiarlone e Garbarino tra le file della Cairese mentre nell’Oltrepò Natoli subentra a Cretti.

Al 76’ la formazione ospite sostituisce Soldi per favorire l’ingresso di Consonni.

Al 75’ Fernandez mette in mostra tutto il proprio miglior repertorio arrivando a calciare da buona posizione, ma il suo tiro risulta essere debole e viene agevolmente bloccato dall’estremo difensore dell’Oltrepò.

Al 71’ Lazzaretti fa sentire i tacchetti a Soldi venendo sanzionato: ammonito il numero 8 della Cairese.

Al 70’ Lazzaretti cerca la porta dalla distanza, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 65’ una Cairese generosissima cerca di scardinare la resistenza avversaria con l’Oltrepò che però risulta essere estremamente ordinato non correndo particolari rischi.

Al 58’ l’Oltrepò risponde sostituendo Speroni per permettere l’ingresso in campo di Semenza.

Al 53’ Lazzaretti rileva Silvestri: primo cambio tra le file della Cairese.

Al 51’ Sassari prima e poi Silvestri creano i presupposti per poter sbloccare la sfida, ma Fossati prima e un controllo rivedibile poi mandano in fumo le speranze dei tifosi gialloblù.

Alle 15:34 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file della due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dal 1’.

Termina 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto bloccato, 45 minuti in cui entrambe le squadre hanno cercato il guizzo giusto senza tuttavia riuscire a sbloccare il parziale della sfida.

Al 42’ i gialloblù tornano a rendersi pericolosi riuscendo a liberare Sassari che, dopo aver superato in dribbling il suo diretto avversario, si accentra liberando la conclusione: tiro deviato e pallone in corner, ottima chance per la squadra di mister Nappi.

Al 38’ l’Oltrepò continua a spingere mentre la Cairese cerca di resistere provando a colpire in ripartenza.

Al 31’ De Mori perde un pallone sanguinoso permettendo agli avversari di rendersi pericolosi con l’inserimento di Cavallotti il quale però, libero di colpire nel cuore dell’area di rigore, spara alto serve riuscire ad inquadrare lo specchio della porta: sospiro di sollievo per la Cairese, ma che brivido.

Al 29’ Silvestri cerca nuovamente la porta dalla distanza, ma la sua conclusione si spegne nuovamente sul fondo.

Al 26’ l’Oltrepò, invitato costantemente all’essere propositivo dal proprio allenatore, cerca invano di trovare degli spazi in avanti per merito dell’ottimo posizionamento della retroguardia della Cairese: ottima prova fin qui dei difensori gialloblù.

Al 20’ prosegue il botta e risposta tra gialloblù e lombardi con l’Oltrepò che cerca di scardinare la resistenza dei locali sfruttando l’intraprendenza di Cavallotti: tentativo murato, ma altro brivido per la squadra di mister Nappi.

Al 15’ la Cairese torna a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Fossati, ma l’estremo difensore ospite blocca con sicurezza.

Al 10’ l’Oltrepò risponde costruendosi un’ottima chance, ma Cangane con un ottimo intervento sventa la minaccia: brivido per i locali, gli ospiti si preparano alla battuta di un corner.

Al 7’ Silvestri, invitato al tiro anche dal pubblico di fede gialloblù presente in tribuna, cerca l’eurogol dalla distanza, ma il suo tentativo termina di poco alto: il primo squillo del match è della Cairese.

Alle 14:31 prende il via la sfida.

Le formazioni

Cairese: 1 Cangane, 2 De Mori, 3 Lartey, 5 Onkony, 6 Turone, 10 Silvestri, 11 Anselmo, 17 Sassari (C), 20 Gargiulo, 24 Ngamba, 39 Fernandez.

A disposizione: 12 Rizzo, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 23 Bellotti, 26 Catalano, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli, 20 Federico.

Allenatore: Marco Nappi.

Oltrepò: 22 Fossati, 5 Moraschi, 8 Cavallotti, 9 Spatari, 10 De Rinaldis (C), 14 Soldi, 15 Cabella, 17 Andrini, 21 Cretti, 24 Speroni, 31 Costante.

A disposizione: 12 Menegaldo, 3 Consonni, 7 Carrer, 25 Boffini, 26 Semenza, 30 Raimondi, 45 Gandolfi, 47 Natoli, 73 Bradarskiy.

Allenatore: Maurizio Parolini.

Arbitro del match è il signor Gabriele Iorfida della sezione di Collegno. Elisa Lavarra di Cosenza e Riccardo Trionfante di Torino i suoi assistenti.

Presentazione

Cairo Montenotte. Cairese e Oltrepò si sfidano presso il “Cesare Brin” in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone “A”). Dopo un avvio estremamente positivo, l’emergenza infortuni ha in parte frenato il cammino dei padroni di casa, oggi volenterosi di svoltare proseguendo nella striscia di risultati positivi inaugurata con Nappi (un doppio 0-0 contro Chieri e Bra). A pari punti gli avversari odierni, altrettanto determinati a fare bene per poter abbandonare la zona calda della classifica.