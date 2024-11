Serie D, Cairese. Nappi promuove i suoi dopo il pareggio contro l’Oltrepò: “Ottima prestazione, ora serve vincere per compiere il definitivo salto di qualità”

Cairo Montenotte. Un pareggio dolceamaro. Oggi pomeriggio la Cairese è scesa in campo per sfidare l’Oltrepò presso le mura amiche del “Cesare Brin” impattando nel terzo 0-0 consecutivo. La sfida, una gara piuttosto maschia, non ha regalato particolari sussulti. I gialloblù hanno messo in mostra ancora una volta un’ottima fase difensiva, ma davanti l’impressione è che Sassari e compagni fatichino oltremodo a trovare il guizzo giusto.

Nel post-gara ad intervenire sul tema è stato mister Marco Nappi, allenatore ancora imbattuto da quando si è insediato sulla panchina della Cairese: “Penso che la nostra prestazione odierna sia stata ottima. Venivamo da due partite in quattro giorni tra cui un pareggio a Chieri e uno contro la prima in classifica. Oggi abbiamo pareggiato contro una nostra diretta concorrente, una squadra che ha fatto tre gol al Fossano e che gioca molto sull’entusiasmo”.

“Nel primo tempo – ha proseguito l’intervistato – abbiamo avuto qualche problema perchè non avevamo capito una scalata, poi però abbiamo risolto e nella seconda frazione non abbiamo rischiato nulla. Stranamente poi negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto addirittura più occasioni da gol che nelle precedenti partite disputate. Sono contento perchè sono tre gare che non prendiamo gol, però non ne abbiamo nemmeno segnati. Dovremo lavorare su questo. I ragazzi da quando sono arrivato mi stanno dando tutto, hanno dimostrato di essere a mia totale disposizione. Secondo me stiamo vivendo un ottimo periodo. Speriamo di poter fare presto il salto di qualità andando a vincere qualche partita”.

Incalzato sull’ipotetica (o le ipotetiche) soluzione/i per risolvere l’astinenza da gol, mister Nappi ha dichiarato di avere le idee chiare: “Penso che serva qualche giocatore davanti per fare male alle avversarie. Presidente e direttore sportivo lo sanno, sicuramente si andrà a cercare il profilo giusto. Non voglio mercenari, ma gente che venga qui per dare il proprio contributo. Andremo a fare una scelta ponderata e specifica. Ne abbiamo bisogno perchè oggi ho adattato Anselmo sull’esterno che ci ha messo tantissima voglia e grinta, però penso che un attaccante di reparto possa dare qualcosina di più”.

Sul nuovo acquisto Lautaro Fernandez, l’intervistato si è espresso così: “Fernandez fa un lavoro sporco prezioso considerando il fatto che gli arrivano pochi palloni giocabili. Oggi gli ho visto fare una cosa importante all’ultimo quando è riuscito a dribblare tre giocatori e poi di punta ha cercato di anticipare il portiere. L’estremo difensore avversario ha risposto presente, lui però c’è e sono sicuro che sia un giocatore che ci potrà dare qualcosa di importante”.

Dopo aver elogiato svariati giocatori, mister Nappi ha concluso l’intervista concentrandosi sul match che la prossima giornata vedrà la Cairese di scena in trasferta contro il Gozzano: “In Serie D sono tutte battaglie, motivo per cui dovremo essere bravi noi a farle diventare facili. Dobbiamo continuare a lavorare come ho detto prima nello spogliatoio. I ragazzi sanno che ciò che dico poi si avvera, ora dobbiamo soltanto cercare di alzare l’asticella andando a vincere qualche partita”.