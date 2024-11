Serie D, Albenga. Niente da fare contro l’Oltrepò: 5 sconfitte nelle ultime 6

ALBENGA VS OLTREPÒ 1 (12’ Ennasry) – 4 (27’ Spatari, 68’ Cavallotti, 76’, 81’ Hrom)

91’ Ammonizione anche per Belgiovine, fallo a centrocampo.

90’ Assegnati 4 minuti di recupero. Arriva anche il giallo per Cretti, fallo irruento su Ferrarese.

86’ Altro cambio per gli ingauni, fuori Alfano per Rodriguez Ag.

84’ Cambio per l’Albenga, dentro Monte per Ennasry.

81’ E arriva adesso il lucchetto, ancora più complicato da spezzare per l’Albenga, Hrom cala la doppietta. L’Albenga è completamente disunita, il buon gioco di inizio tempo è andato in frantumi dopo il gol del vantaggio di Cavallotti.

76’ E arriva il sigillo sulla partita, ha segnato Hrom. Ci ha messo appena 5 minuti dal suo ingresso per gonfiare la rete, un missile potentissimo che spegne probabilmente le speranze di recuperare per gli ingauni.

72’ Cambio anche per l’Albenga, fuori Criscuolo per Scurti.

70’ Doppio cambio per gli ospiti. Fuori l’autore del primo gol avversario Spatari e Carrer, per Semenza e Hrom.

68’ Che gol ha fatto Cavallotti, sembrava Bale contro il Barcellona! Gol fotocopia del talento gallese, tutto di velocità si allunga in area, poi sguscia in mezzo a due sempre in sprint e a tu per tu con il portiere gonfia la rete. Un gol che vale doppio per come è arrivato, oltre al vantaggio per i piemontesi. Anche i tifosi dell’Albenga applaudono.

64’ Altro cambio per l’Oltrepó, dentro Speroni per Cabella.

61’ Ancora Ennasry che prova a calciare a giro, pallone a lato di poco.

57’ Grande strappo dell’Albenga, conquistato il calcio d’angolo che Ferrarese spreca mandando in rimessa.

56’ Primo cambio per l’Oltrepó, fuori Boffini per Moraschi.

52’ Palo dell’Oltrepó. Ritmi altissimi in questo inizio di secondo tempo.

50’ Ancora l’Albenga, Ennasry fa il lavoro sporco e difende il pallone, come prima arriva Bovegno che calcia, pallone fuori di poco. L’Albenga ci crede.

49’ Gran passaggio filtrante per Criscuolo che si trova a tu per tu con il portiere. Tiro di precisione rasoterra, il portiere agguanta.

47’ Ennasry difende il pallone dal limite, il pallone arriva a Bovegno che prova a calciare, ma la conclusione è troppo strozzata per impensierire il portiere.

45’ Si riprende, il pallone è dell’Oltrepó.

Secondo tempo

45’ E con la punizione termina il primo tempo sull’1 a 1.

44’ Altra punizione dai 35 metri per l’Oltrepó. L’Albenga sembra aver perso la lucidità che l’aveva contraddistinta nei primi 20 minuti.

40’ Ammonito Spatari per un fallo a centrocampo. Troppo irruento il suo intervento.

36’ Cavallotti alla Ronaldinho calcia la punizione dal limite facendo passare il pallone sotto la barriera. Galletti sorpreso, ma il pallone esce dalla porta.

32’ Che rischio per l’Albenga. Il portiere e il difensore non si intendono, ne approfitta Spatari che si inserisce e calcia. Murato, il pallone gli torna e passa dentro per Villoni che tira, ma Galletti riesce ad intercettare e mandare sopra la traversa.

30’ Ennasry arriva alla conclusione, fuori di poco sul palo opposto, ha provato a replicare il gol dell’1 a 0.

27’ Gran passaggio per Cabella che mette dentro per Spatari, controllo del numero 9 che poi calcia da pochi passi nell’angolino. Gran controllo e poi gol facile che permette ai biancorossi di rimettersi in carreggiata.

25’ Cross dalla trequarti dell’Oltrepó, il pallone viene toccato dalla punta piemontese che manda però fuori dai pali.

23’ L’Oltrepó si guadagna un fallo, battuto subito i biancorossi arrivano al cross. Palla recuperata dall’Albenga, fallo per gli ingauni e la gara ritorna nell’equilibrio iniziale, dove i palloni vengono combattuti a centrocampo.

17’ Gran tiro Carrer, Galletti ci mette i guanti e respinge.

14’ Spatari si divora un gol fatto da pochissimi passi, disperato il nove avversario.

12’ Che gol di Ennasry! Un tiro a giro potente che si insacca dietro Fossati, l’Albenga è in vantaggio.

7’ Angolo per l’Oltrepó che ci crede, colpo di testa dell’attaccante avversaria ma il rimbalzo favorisce l’Albenga che riparte.

3’ Albenga subito coi ritmi alti, un paio di colluttazioni in mezzo al campo per adesso spezzano il ritmo.

1’ Si inizia in leggero ritardo per il lancio in campo un fumogeno, seguito da alcuni petardi. Il pallone subito recuperato dall’Oltrepó, con l’Albenga in pressione. Sempre con commissione tecnica in panchina, nessun nuovo innesto inserito in rosa.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Galletti, 2 Pizzolato, 3 Bovegno, 4 Freccero, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Criscuolo, 10 Ferrarese, 11 Ennasry. A disposizione: 12 Maccagni, 13 Solavagione, 14 Rodriguez Ag, 15 Rodriguez Al, 16 Peirano, 17 Scurti, 18 Monte, 19 Iorio, 20 Aboubakar. Allenatore: Commissione tecnica.

Oltrepò: 1 Fossati, 2 Soldi, 3 Andrini, 4 Cretti, 5 Boffini, 6 Costante, 7 Cabella, 8 Villoni, 9 Spatari, 10 Carrer, 11 Cavallotti. A disposizione: 12 Menegaldo, 13 Moraschi, 14 Gandolfi, 15 Bradarskiy, 16 Speroni, 17 Natoli, 18 Hrom, 19 Marangoni, 20 Semenza. Allenatore: Maurizio Parolini.

Arbitro della gara il signor Lorenzo Massari di Torino, coadiuvato da Andrea Lo Chiatto e Simone Ambrosino di Nichelino.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita di Serie D valevole per il girone “A” Albenga vs Oltrepò, LIVE e minuto per minuto. Oggi sarà il giorno della verità per gli ingauni, per testare sul campo i progressi raggiunti da qua ad un mese dall’addio di Mariotti e della squadra. I piemontesi sono una squadra che potrebbe essere al livello della rosa allenata in settimana da Massa, oggi probabilmente si potrà vedere in panchina anche un nuovo allenatore, anche se la società non ha comunicato nulla in questi giorni, come di consuetudine, decidendo di proseguire con il silenzio stampa. Potrebbe anche non esserci un nuovo allenatore, ma questa sarebbe la quarta partita con commissione tecnica in campo, che vorrebbe dire sanzione assicurata. Tornando al campo, occhio ai biancorossi che non perdono da quattro giornate di fila, ultima sconfitta contro il Bra. Nella scorsa giornata arriva la vittoria, quasi inaspettata, contro l’Asti. Andando a ritroso, vittoria anche contro il Fossano, poi arrivano i tre pareggi con Cairese, Gozzano e Borgaro Nobis, tutte le contendenti per uscire dalla zona play out. Una squadra informa contro un Albenga decisamente giovane e, per qualche elemento, anche non abituata alla categoria.