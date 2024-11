Serie D, Albenga avanti un altro. De Marco dimesso, oggi in campo con commissione tecnica

Albenga. Se la partita con il Chieri, capace di pareggiare con la Cairese, aveva lasciato un alone positivo tra i supporters ingauni, oggi contro il Chisola quelle speranza si sono nuovamente frammentate.

Sul campo, il tifo bianconero ha sempre acclamato la squadra, supportando con diversi messaggi social anche i ragazzi della juniores che, dalla partita contro il NovaRomentin, hanno sempre giocato al massimo delle loro potenzialità. Sul lato societario, il tifo bianconero ha sempre bacchettato le decisioni, con diversi episodi pacifici sia sui social che allo stadio.

Sempre vicini alla squadra, oggi hanno dovuto conoscere un’altra problematica che, nel lungo periodo, potrebbe portare multe o addirittura a scenari peggiori: Rocco De Marco, unico allenatore dello staff ingauno con patentino UEFA B, si è dimesso. Le ragioni sembrano essere per un diverbio interno con la società.

Con queste dimissioni, la squadra oggi contro il Chisola ha dovuto presentarsi in campo con la commissione tecnica, utilizzando uno dei ‘tre slot’ possibili nel campionato per sopperire alla mancata presenza di un allenatore idoneo a poter scendere in panchina.

Massa, allenatore della Juniores Under 19, come sempre, era presente al campo ma, come contro il Chieri, al di fuori del terreno di gioco guidando i ragazzi dagli spalti. Secondo le regole, l’Albenga avrà a disposizione ancora ‘due slot’ da utilizzare come commissione tecnica, quindi fino alla partita contro il Bra. Intanto, in campo oggi si è visto un volto nuovo tra i pali, Perucca, tesserato per gli infortuni degli unici due portieri presenti nella rosa, Bisazza e Anfosso. L’altro portiere, Pusceddu, ha lasciato la squadra.