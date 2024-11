Serie C, Sabazia Ecosavona batte Albisola Pallavolo ed è prima. Coach Andreis: “Nessun proclamo, ma la consapevolezza nei nostri mezzi è cambiata”

Vado Ligure. Una partenza da “wow”. Dopo aver mancato clamorosamente la promozione due stagioni fa proprio quando ormai sembrava essere cosa fatta, Sabazia Ecosavona ha scelto di ripartire dai giovani e, lo scorso anno, ha disputato un campionato volto alla crescita collettiva del sestetto.

In questa stagione invece, la squadra vadese guidata da coach Alberto Andreis, complice qualche innesto, ha iniziato alla grande e, ora, pronunciare la parola promozione non sembra più essere un’utopia. “Sicuramente è cambiata la consapevolezza nei nostri mezzi – spiega l’allenatore del Sabazia al termine del match casalingo vinto brillantemente contro Fas Albisola Pallavolo – e anche l’esperienza nei ragazzi che facevano già parte della rosa”.

“Inoltre – prosegue l’intervistato – è arrivato Francesco (Raso, ndr) a rinforzare la nostra squadra in un ruolo in cui avevamo tanto bisogno (Raso è un opposto, ndr). Lui ha già avuto esperienze in categorie superiori e ci sta dando una mano sia a livello tecnico che a livello emotivo. Non è soltanto il rapporto tecnico-tattico ma anche e soprattutto quello esperienziale che fa la differenza nei momenti difficili. Oggi abbiamo potuto constatare questo aspetto perchè contro l’Albisola è un derby. Inoltre sia noi che loro siamo pretendenti al campionato, quindi era una partita molto sentita anche se solo alla seconda giornata di campionato. Sapevamo che la posta in palio non fossero soltanto i 3 punti, ma qualcosa in più”.

“Un risultato così pieno – ha sottolineato Andreis – ci dà consapevolezza, ma alla stesso tempo non ci deve far festeggiare troppo perchè siamo solo alla seconda giornata. Salendo solo una squadra non possiamo distrarci mezza partita, dobbiamo sempre spingere con grande umiltà”.

Successivamente è intervenuto Francesco Raso, colpo grosso della campagna di rafforzamento estiva del Sabazia: “La determinazione ha fatto la differenza. Dopo aver perso il terzo set non era per niente scontata una reazione di questo tipo e invece siamo stati molto bravi a tenere su il morale e a spingere ancor più dei parziali precedenti. Mi trovo davvero molto bene con il gruppo, mi diverto tanto e vengo volentieri in palestra”.

Infine Andreis ha concluso l’intervista svelando l’obiettivo stagionale della sua squadra: “Non voglio fare nessun tipo di proclamo. Preferisco tenere il profilo basso pensand0 di partita in partita, punto su punto. Ogni set è importante per noi. Sappiamo di essere una formazione competitiva, ma credo che il risultato finale passi anche dal fatto di mantenere la concentrazione sempre alta. I proclami sono un boomerang, noi dobbiamo rimanere umili e lavorare in palestra con determinazione. In chiusura ci tengo a ringraziare chi fa parte del nostro sestetto ‘di riserva’. Oggi hanno fatto panchina ma ognuno di loro sa di essere fondamentale per poterci allenare con qualità mantenendo alto il livello di gioco. Un plauso va anche a loro”.