Serie A1, la Rari Nantes Savona annichilisce la Florentia: 20 a 5

Savona. L’incontro disputato oggi pomeriggio tra Bper Rari Nantes Savona e Rari Nantes Florentia è stato a senso unico. I padroni di casa, davanti a poco più di centocinquanta spettatori, si sono aggiudicati l’intera posta in palio partendo forte per poi allungare col passare dei minuti fino al divario finale di 15 reti.

Avanti 4-1 dopo i primi 8 minuti, i biancorossi liguri sono arrivati al cambio vasca sul 10 a 2. Al termine del terzo tempo il tabellone segnava 16-4; il risultato finale è stato di 20 a 5. La Rari Nantes Savona non ha concesso neppure un gol in superiorità agli avversari, su 10 opportunità.

Angelini ha potuto dare un po’ di riposo ad alcuni dei protagonisti della partita giocata quattro giorni prima a Sabadell; ha fatto girare tredici giocatori, mantenendo per l’intero incontro tra i pali Da Rold al posto di Nicosia, grande protagonista in Catalogna.

Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti segnate è stato l’attaccante Luca Damonte, che afferma: “È stata una partita in cui ci siamo impegnati nonostante la differenza tra le due squadre. Questa è l’unica strada per migliorare e preparaci al meglio per i prossimi impegni che dovremo affrontare a cominciare da martedì con il Primorac che sarà una partita molto importante e difficile”.

La Bper Rari Nantes Savona sale a quota 15 punti in classifica, affiancando Pro Recco e Brescia che giocheranno domani. La Florentia per il momento condivide la sesta posizione con altre due squadre a quota 7 punti.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la quinta e penultima giornata del Group Stage della Champions League in programma martedì 19 novembre nella piscina Zanelli con il Primorac Kotor. L’incontro avrà inizio alle ore 18,15.

IIl tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 20-5

(Parziali: 4-1, 6-1, 6-2, 4-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 5, Figlioli, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 2, Bruni 1, Erdelyi 2, Guidi 2, Patchaliev 2, Gullotta 2, Da Rold, Cora 2. All. Alberto Angelini.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Chemeri, Stocco, Hofmeijer, De Mey 2, Calamai, Turchini, Cardoni 2, Sordini 1, Benvenuti, Borghigiani, Mancini, Gioia, Visciani. All. Luca Minetti.

Arbitri: Alessandro Cavallini (Avegno) e Matteo Giacchini (Civitavecchia). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 7 su 9 più 3 rigori realizzati, Florentia 0 su 10 più 1 rigore realizzato.

Usciti per 3 falli: A 3’42” dalla fine del 4° tempo Rocchi (S); a 0’37” dalla fine del 4° tempo Gullotta (S); a 0’16” dalla fine del 4° tempo Turchini (F).