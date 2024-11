Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona vince con il Telimar di Palermo

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con il Telimar di Palermo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025.

12 a 7 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita letteralmente dominata dall’inizio alla fine. Da segnalare che la Rari ha giocato priva di Rizzo e Rocchi, che hanno scontato la seconda giornata di squalifica, e Damonte perché infortunato. Tra le fila biancorosse hanno così esordito in Serie A 1 i giovani Degrossi e Ottonello insieme a Ferrari già convocato sabato scorso con il Quinto.

“E’ stata una partita dura e sarà sempre così. Con gli impegni di Champions le settimane sono un po’ atipiche perché stiamo fuori tre giorni e, quindi, probabilmente un po’ di strascico della partita di Atene e della stanchezza del viaggio si è vista”, afferma uno dei protagonisti: il centroboa, oggi capitano, Lorenzo Brun.

“In più ci mancavano due pedine per noi importanti, perché espulsi con il Recco, e avevamo in squadra tre giovanissimi. Detto questo è stata una partita vera, una partita dove abbiamo cercato di fare quello che ci eravamo detti con il Mister. L’importante erano i 3 punti ed ora ci sarà una settimana di lavoro per tornare poi in acqua di nuovo sabato prossimo”, prosegue.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 5^ giornata della Regular Season del campionato di serie A 1 in programma sabato 9 novembre a Siracusa con l’Ortigia. L’incontro avrà inizio alle ore 12,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – TELIMAR 12 – 7

Parziali (3 – 0) (4 – 3) (2 – 0) (3 – 4)

Formazioni

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Cora, Degrossi, Figlioli, Occhione 1, Ferrari, Merkulov 4 (di cui 1 su rigore), Bruni 1, Erdelyi 1, Guidi 1, Patchaliev 3, Gullotta 1, Da Rold, Ottonello.

Allenatore Alberto Angelini.

Telimar: Mandalà, Mangiante, Marini, Fabiano 1, Boggiano 1, Alfonso Pozo 1, Giliberti 1, Muscat, Lo Cascio, Bajic, Lo Dico 2, Pettonati 1, Holland, Giovinazzo.

Allenatore Marco Baldineti.

Arbitri: Stefano Alfi di Napoli e Andrea Zedda di Quartu Sant’Elena (Cagliari).

Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 2 / 11 + 1 rigore realizzato.

TELIMAR: 5 / 18 + 1 rigore non realizzato.

Note: Spettatori: 300 circa.

Usciti per 3 falli: A4’20” dalla fine del 3° tempo Figlioli (Savona); a 1’33” dalla fine del 3° tempo Giliberti (Telimar); a 0’54” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona); a 0’08” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).

A 6’10” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste la dirigente del Telimar, Araujo.

A 3’21” dalla fine del 3° tempo Muscat (Telimar) ha sbagliato un rigore parato da Nicosia (Savona)

A 7’15” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold.