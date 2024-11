Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona espugna Trieste col minimo scarto

Trieste. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto in casa della Pallanuoto Trieste, nella piscina Bianchi, l’incontro valevole per l’ottava giornata della regular season del campionato di Serie A1. Il risultato finale in favore del Savona è stato di 11 a 10, al termine di una partita tiratissima.

Commenta il centroboa biancorosso, lorenzo Bruni, al microfono di Ettore Miraglia di Waterpolo Channel: “Il Trieste è una buona squadra, sono molto diversi dallo scorso anno. L’importante oggi era portare a casa i 3 punti e abbiamo centrato l’obiettivo. E’ stata una vittoria merito del gruppo, del ritmo e del fatto che non vogliamo mollare mai. Ora dobbiamo pensare alla partita di martedì con l’Olympiacos”.

Il prossimo impegno per i biancorossi guidati da Alberto Angelini sarà con la sesta ed ultima giornata del Group Stage della Champions League in programma martedì 3 dicembre nella piscina Zanelli di Savona con l’Olympiacos. L’incontro avrà inizio alle ore 18.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Bper Rari Nantes Savona 10-11

(Parziali: 2-3, 2-2, 4-3, 2-3)

Pallanuoto Trieste: Lazovic, Podgornik, Petronio, Pavic, Marziali 2, Sedlmayer 1, Manzi, Mezzarobba 1, Razzi, Draskovic 4 (di cui 2 su rigore), Liprandi, Mladossich 2, Oliva, Casavola. All. Maurizio Mirarchi.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 1 (su rigore), Occhione 1, Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni 1, Erdelyi, Guidi 1, Patchaliev 2, Gullotta, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata) e Giuliana Nicolosi (Catania). Delegato Fin: Dante Saeli di Venezia.

Note. Superiorità numeriche: Trieste 5 su 14 più 2 rigori realizzati, Savona 4 su 11 più 1 rigore realizzato.

Usciti per tre falli: nel terzo tempo Merkulov (S). Nel secondo tempo è stato ammonito per proteste Mirarchi. Nel terzo tempo è stato ammonito per proteste Angelini.