Seconda Categoria, il Plodio sa solo vincere. Mister Testa: “Vogliamo riscattare la scorsa stagione, nello spogliatoio si è creato un grande entusiasmo”

Plodio. Un avvio di stagione prorompente. In seguito alla cocente delusione della retrocessione sofferta lo scorso anno, il Plodio in vista della nuova stagione ha scelto di evitare particolari stravolgimenti optando per la continuità: nessun ribaltone nè in panchina nè tantomeno per quanto riguarda i componenti della rosa quindi, ma innesti oculati per poter immediatamente tornare ad essere competitivi.

Per il momento, la società ha avuto ragione: il sodalizio valligiano infatti ha vinto il proprio girone di Coppa Liguria concludendo la prima fase del torneo a punteggio pieno e, in campionato, la formazione del confermato mister Simone Testa è partita alla grande collezionando la bellezza di due affermazioni in altrettanti match disputati.

I numeri dunque sembrerebbero essere benauguranti ma, nonostante ciò, in casa Plodio rispetto ai facili entusiasmi si predilige il mantenimento di un basso profilo. A spiegarlo è stato lo stesso allenatore dei biancoblù, il quale ha dichiarato: “All’inizio dell’anno ci siamo posti l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione. Quest’anno siamo riusciti a costruire un bel gruppo. So di poter contare su 24 giocatori all’altezza, ragazzi che oltre a fare bene la domenica si stanno allenando divinamente. Quest’anno ognuno può fare la propria parte e chiunque giochi può dare un valore aggiunto. Speriamo di poter continuare così, noi vogliamo divertirci. Se poi alla fine dell’anno arriverà qualcosa in più, certamente non lo disdegneremo”.

“In ogni partita – prosegue il tecnico – l’obiettivo è quello di provare ad andare a giocarci la vittoria. Ammetto che nello spogliatoio si è creato, un po’ per i risultati ottenuti fin qui e un po’ per quanto fatto in estate, un grande entusiasmo. Questo elemento, per ora, sta facendo la differenza. Inoltre vincere aiuta a vincere, ma siamo solo all’inizio e vogliamo pensare di domenica in domenica”.

Successivamente, mister Testa si è concentrato sul livello del girone “B” della nuova edizione della Seconda Categoria: “Penso che il nostro sia un campionato estremamente equilibrato. Società come Priamar, Veloce e Pallare possono disputare un’ottima stagione. Credo che i reali valori delle squadre usciranno più avanti, ora è difficile fare una considerazione”.

Cosa può dunque spostare l’asticella? “Penso che – spiega l’intervistato – a fare la differenza possa essere il cercare di mantenere il proprio organico sempre al 100% evitando nei limiti del possibile infortuni e squalifiche. Poi a giocare un ruolo chiave sarà anche la componente della fortuna”.

Domenica il Plodio ha dimostrato carattere e determinazione espugnando il campo del Bardineto con il risultato di 2-4 (in rimonta). “Dal punto di vista agonistico – sottolinea mister Testa – è stata una partita forte. A mio parere il secondo tempo è stato maggiormente godibile rispetto al primo, noi siamo stati bravi sia a sbloccare il match sia a riuscire a ribaltarlo dopo essere andati sotto. Per quanto ci riguarda è stata una partita positiva, sono sicuro che il Bardineto darà noia a molte squadre”.

Infine il tecnico del Plodio ha concluso il proprio intervento concentrandosi sulla prossima sfida dei suoi, ovvero il big match casalingo in programma domenica prossima contro il Pallare: “Sono sicuro che sarà una bellissima partita. Conoscendo bene Soldano mi aspetto una gara molto gradevole anche dal punto di vista del gioco. Spero che sia un match divertente anche sotto quell’aspetto. Come già detto, secondo me il Pallare è una delle squadre che potrebbe ambire alla vittoria di questo campionato. Penso che la partita di domenica potrebbe dare qualche indicazione in più in ottica prime posizioni, ma allo stesso tempo sono certo che sarà un campionato equilibrato fino al termine della stagione”.