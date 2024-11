Seconda Categoria. Francesco Insolito è un nuovo giocatore del Bardineto

Bardineto. Nuovo colpo in attacco per il Bardineto, Francesco Insolito è un nuovo giocatore neroverdi. Il classe 1997, in arrivo dal Pietra Ligure, ha giocato per diverse anni nella S.F. Loano, con delle parentesi al Borgio Verezzi, Andora e Soccer Borghetto.

Ecco il comunicato del club:

“La Società A. S. D. Bardineto comunica che è stato ingaggiato per la stagione sportiva 2024/2025, il giocatore Francesco Insolito;

Si ringrazia per la buona riuscita dell’operazione la Società del Pietra Ligure. Benvenuto Francesco”.