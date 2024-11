Seconda Categoria, Bardineto. Torrengo: “Tanti derby da affrontare con il cuore, conosco bene la Val Bormida”

Domenica partirà il campionato di Seconda Categoria dopo il rinvio della scorsa giornata a causa dell’allerta meteo. Il Bardineto esordirà in campionato contro il Sassello e Andrea Torrengo è molto motivato.

“Finalmente partiamo, era ora. Non vediamo l’ora di scendere in campo – dichiara -. Siamo partiti un po’ più tardi rispetto agli altri con la preparazione, ma siamo un grande gruppo e stiamo cercando di metterci a livello delle altre squadre. La Coppa non è andata benissimo, però l’abbiamo usata per provare qualche situazione nuova. Siamo un gruppo nuovo e sono convinto che domenica venderemo cara la pelle e andremo a Sassello col coltello tra i denti”.

Torrengo vuole essere uno dei leader dello spogliatoio neroverde: “Il gruppo del Bardineto è nato quest’anno grazie a Chicco Vona e Davide Ciravegna, che sono due amici nonché miei ex compagni di squadra, ed è stato creato con l’intento di fare una cosa che possa durare negli anni e facendo le cose fatte bene. Con un gruppo di vecchi giocatori che facevano il campionato CSI stiamo cercando di aggregarci a loro per essere d’aiuto e per portare il Bardineto a fare qualcosa di bello e importante quest’anno, visto che ci sono tutte le possibilità. Abbiamo giocatori di livello e stiamo lavorando per cercare di amalgamare tutto questo. Io cerco di mettermi a disposizione dei ragazzi. Ho grande fiducia nel mister e spero di poterla ripagare in campo con le prestazioni ma soprattutto per essere magari una guida per questi ragazzi giovani. Il gruppo è molto forte, ci sono ragazzi che conosco. Siamo ragazzi del paese, io sono di Calizzano quindi mi sposto di poco finalmente. Cercherò di essere una guida per loro cercando di divertirci ma cercando di fare le cose al meglio possibile”.

“Un girone difficile, ci sono tanti derby e la Val Bormida io la conosco bene. Sono tutte squadre molto difficili da andare ad affrontare con un grande cuore ma noi cercheremo, come ho detto prima, di farci trovare pronti e di vendere cara a pelle contro tutti. Andremo a giocarcela su ogni campo, cercando di vincere tutte le partite. Poi se saremo bravi e ci riusciremo saremo contenti, se no si lavorerà e si riproverà la domenica dopo a raggiungere un risultato”, chiosa Torrengo.