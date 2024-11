Savona. E’ stato trasportato al pronto soccorso il conducente dello scooter che, questa mattina, è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale a Savona.

Il sinistro è avvenuto su lungomare Matteotti poco dopo le 12 quando un’auto è andata ad impattare contro lo scooter causando la caduta a terra del suo conducente.

Sul posto sono intervenuti i volontari della sezione savonese della croce d’oro di Albissola Marina.

Per fortuna le ferite riportate dal guidatore del mezzo a due ruote sono risultate non particolarmente gravi: è stato comunque trasferito al San Paolo in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale ed i carabinieri per i rilievi del caso.