Sciopero generale, Invernizzi (FdI): “Tempistiche sbagliate e clima incandescente che non giova a nessuno”

Liguria. “Scioperi, manifestazioni e proteste con motivazioni assurde che paralizzano, come è successo ieri a Genova, nel momento in cui la Liguria sta riprendendo da qualche anno un cammino positivo con più posti di lavoro e che in questa legislatura metterà in campo tutte le risorse disponibili per continuare a crescere”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, consigliere regionale e capogruppo in pectore di Fratelli d’Italia.

“Le iniziative attuate dalle organizzazioni sindacali – prosegue Invernizzi – in questo momento di ripresa graduale per il Paese, oltre a stridere con i dati positivi degli ultimi anni, sono state accompagnate da toni violenti. Come a Torino, dove gli antagonisti, da perfetti burattini, hanno seguito alla lettera gli incitamenti alla ‘rivolta sociale’ lanciati nelle scorse settimane dal segretario generale della Cgil Landini, scagliandosi contro le forze dell’ordine, bruciando le foto della premier Meloni e di alcuni ministri”.

“Per fortuna, a Genova non ci sono stati incidenti – continua Invernizzi – ma questo clima incandescente non giova a nessuno. Spiace che il lavoro e i lavoratori vengano immolati dalla sinistra sull’altare della strumentalizzazione politica contro il governo e contro la premier Meloni, proprio adesso che rispetto a qualche anno fa, la disoccupazione in Italia si è ridotta in modo consistente, con meno precari e più occupati. In sostanza, quando davvero c’era bisogno di scendere in piazza, non ricordo grandi mobilitazioni da parte delle sigle sindacali, spalleggiate dalla sinistra”.

“Alle parole e alle proteste FDI risponderà con l’impegno quotidiano e lo faremo anche in Regione durante tutto il nostro mandato, nei prossimi cinque anni”, conclude Invernizzi.