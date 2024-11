Sciopero generale del 29 novembre, anche nel savonese si fermano bus, scuole e sanità

Liguria. I sindacati Cgil e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero generale per questo venerdì 29 novembre in tutta Italia, e quindi anche nel savonese e in Liguria, con manifestazioni territoriali, per protestare contro la manovra economica. Inoltre nella medesima giornata scioperano anche i sindacati di base Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Sgb, Si Cobas che hanno annunciato altre manifestazioni, cortei e presidi.

Lo sciopero indetto da Cgil e Uil prevede lo stop per tutti i settori pubblici e privati, tranne i trasporti ferroviari. Quindi sono inclusi, oltre a trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana, impianti verticali), anche i trasporti aerei, i traghetti, il personale del ministero della Giustizia, la sanità e le scuole.

Le motivazioni dello sciopero del 29 novembre che sicuramente creerà pesanti disagi per i cittadini e per le imprese, secondo quanto spiegato da Cgil e Uil, sono legate alle strategie economiche del governo e alla rivendicazione dell’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Sciopero del 29 novembre, fermi gli autobus, gli aerei e i traghetti ma solo per quattro ore

Lo sciopero che inizialmente avrebbe dovuto durare per tutta la giornata è stato ridotto a sole quattro ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dopo la precettazione lampo decisa dal ministro Matteo Salvini. Cgil e Uil hanno fatto ricorso Tar ma la terza sezione ha respinto.

Sciopero TPL: le modalità

A seguito di ordinanza predisposta per il settore, la protesta sindacale è stata ridotta a 4 ore e sarà dalle 9.00 alle 13.00. “In tale fascia oraria, quindi, i servizi dell’azienda di trasporto savonese potrebbero subire riduzioni, con possibili disagi alla clientela prima e dopo lo sciopero” afferma l’avviso per l’utenza e viaggiatori.

“Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili)”. “TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero” conclude l’avviso.

Sciopero dei trasporti, treni “salvi” ma attenzione…

I sindacati hanno comunicato che il settore ferroviario è stato escluso dallo sciopero del 29 novembre. Ma attenzione, perché i macchinisti dovranno lavorare ma lo sciopero potrà interessare comunque il personale del gestore delle infrastrutture. L’agitazione sindacale potrebbe comunque causare ritardi e soppressioni su alcune linee.

A Genova attesi migliaia di lavoratori in corteo per lo sciopero del 29 novembre

A Genova, oltre allo stop per i mezzi pubblici, il traffico potrebbe essere messo ulteriormente in difficoltà dalla grande manifestazione annunciata. In programma un corteo con appuntamento alle 9 a Principe, percorso tradizionale in centro città e arrivo in una piazza Matteotti che si prevede già gremita di lavoratori. Almeno “una ventina di pullman” in arrivo da tutta la Liguria, annunciano Cgil e Uil.

Sciopero e trasporto aereo: quali voli cancellati?

Gli aerei si fermano dalle 10 alle 14 ma con strascichi su tutta la giornata, Ita Airways ha cancellato quasi 70 voli, e altre compagnie sono interessati. Per quanto riguarda l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, di seguito le cancellazioni (da e per Roma e Parigi Orly) ma conviene consultare il sito dello scalo per modifiche dell’ultimo minuto.

IN ARRIVO

V7 1665 da PARIGI ORY delle ore 10.35 – CANCELLATO

AZ 1383 da ROMA FCO delle ore 10.40 – CANCELLATO

AZ 1395 da ROMA FCO delle ore 14.40 – CANCELLATO

AZ 1389 da ROMA FCO delle ore 22.45 – CANCELLATO

IN PARTENZA

V7 1664 per PARIGI ORY delle ore 11.30 – CANCELLATO

AZ 1384 per ROMA FCO delle ore 11.25 – CANCELLATO

AZ 1386 per ROMA FCO delle ore 15.25 – CANCELLATO

Le scuole saranno chiuse o aperte per lo sciopero?

Lo sciopero riguarda tutta la giornata ma se le scuole saranno aperte o chiuse dipende da quelle che saranno le adesioni da parte di docenti e personale ata. Visto che la protesta è stata indetta da due sindacati piuttosto forti nelle scuole e nella ricerca è probabile che in questo venerdì saltino gran parte delle lezioni. I singoli istituti comunicheranno alle famiglie se i plessi saranno aperti. A Genova in corteo anche i precari della ricerca.

Sciopero del 29 novembre nella sanità, medici e infermieri

I medici che aderiscono a Fp Cgil e Uil parteciperanno allo sciopero generale “contro la peggiore legge di bilancio degli ultimi 30 anni, che taglia risorse a personale e servizi per lasciare il campo libero al profitto ed al privato”. Da mettere in conto quindi disagi soprattutto presso Asl e ospedali pubblici. Lo sciopero per la sanità è indetto per l’intera giornata. La Asl3 fa sapere in una nota che “assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi ai cittadini. In particolare, verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate”.