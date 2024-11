Scherma, Giovanni Falcini rieletto presidente del Comitato regionale ligure

A Genova, nel salone della Casa CONI delle Federazioni, alla presenza del Presidente del CONI Regionale Antonio Micillo, si sono riunite le forze della scherma ligure, cioè i presidenti delle società del territorio, i rappresentanti degli atleti e dei maestri, per eleggere il Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma per il prossimo quadriennio olimpico.

Giovanni Falcini, al secondo mandato consecutivo, è stato riconfermato all’unanimità presidente del Comitato regionale ligure di scherma, segno del consenso e del sostegno della scherma ligure per il suo operato.

“Un ringraziamento a tutte le società liguri che mi hanno dato la possibilità di proseguire il mandato di Presidente del Comitato Regionale per altri 4 anni. Il nostro movimento sarà protagonista, già dal giugno 2025, di un importante evento sportivo internazionale con l’organizzazione a Genova dei Campionati Europei Assoluti, evento che servirà a promuovere, far conoscere e comprendere la nostra disciplina con l’intento di aumentare i numeri degli appassionati e degli iscritti ma anche il numero delle società liguri, e con il rinnovato obiettivo di riportare la scherma nella provincia di Imperia.

Il Comitato, nel prossimo quadriennio, continuerà a organizzare corsi di formazione sia per tecnici di 1° livello regionale, sia per aspiranti arbitri, tecnici delle armi e istruttori, e cercherà collaborazioni con il mondo scolastico e universitario. Ringrazio inoltre i componenti del neo Comitato appena eletto che hanno condiviso gli obiettivi e con i quali sarò felice di lavorare”. Queste le prime dichiarazioni del Presidente Falcini al termine dell’Assemblea Elettiva.

Insieme a lui, sono stati confermati nei loro ruoli anche Paola Annitto in quota affiliati, Gerardo Cirillo come rappresentante dei Tecnici e Leonardo Patti come rappresentante degli Atleti.

Entrano invece in Consiglio per la prima vota, in rappresentanza degli affiliati, Fabio Madrignani e Camillo Rosano.

Tutta la scherma ligure si congratula col nuovo Presidente e col nuovo Comitato.