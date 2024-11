È un Savona dal segno Piu: doppietta e assist nel 3 a 1 al Quiliano&Valleggia

Savona 3 (8′, 36′ Piu, 64′ Damonte) – Quiliano&Valleggia 1 (12′ Fanelli)

Uno step in più di difficoltà rispetto alla Rossiglionese superato per il Savona. Gli Strisiconi hanno comandato la partita contro un Quiliano&Valleggia apparso, nolente o volente, troppo rinunciatario. Cola ha preferito dare ancora un po’ di riposo a Rignanese dando fiducia a Piu. Scelta azzeccata con l’attaccante che “risponde” alle voci (fondate) di trattative di mercato per Ventre con una prova da protagonista. Due goal, di cui il secondo di pregevolissima fattura, e un assist al nuovo acquisto Damonte, a centro dopo pochi minuti dal suo esordio con la maglia biancoblù. Gli altri due acquisti ufficializzati questa settimana hanno invece iniziato dall’inizio la gara, con Schirru schierato al centro della difesa a 3 (Garbini a sinistra e Colombo a destra) e Carro Gainza nella mediana del centrocampo a quattro insieme a Salis. Il Savona avrebbe potuto chiudere la pratica anche nel primo tempo ma l’imprecisione sotto porta e il goal trovato dal Quiliano&Valleggia in una delle pochissime sortite offensive di questa domenica hanno fatto sì che si giungesse all’intervallo sul punteggio di 2 a 1. La rete degli ospiti è stata messa a segno da Fanelli, che ha chiuso con un bel colpo di testa un cross di Grippo.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

95′ Finisce qui. Seconda vittoria consecutiva per il Savona, rimane fermo a 9 punti il Quiliano&Valleggia.

90′ Cinque minuti di recupero.

84′ Rignanese vuole segnare a tutti i costi. Fa suo un pallone in area, calcia due volte. La prima volta lo mura Cambone, la seconda volta la palla picchia sul palo. Poi, Salis prova a concludere ma Castelli salva sulla linea di porta. Decisamente negativa la prova del Quiliano&Valleggia annichilito da un bel Savona.

82′ Occasione Savona. Briano arriva a rimorchio e calcia di prima, palla respinta da Cambone. Ancora Savona, con Rignanese che calcia di prima ma senza inquadrare la porta.

80′ Il Quiliano prova a far capolino in avanti ma il tiro di Mencacci viene ribattuto sul nascere.

79′ Corner dalla sinistra di Briano, Rignanese colpisce bene ma la precisione non è abbastanza per esultare. Palla fuori di poco.

78′ Lancio dalle retrovie del Savona, Piu riesce ad aggirare Salani ma Cambone esce bene e respinge. Esce anche Piu, al suo posto Doci.

77′ Fanelli lascia il campo, al suo posto entra D’Amico.

70′ Partita senza particolari emozioni dopo il tris dei biancoblù.

66′ Esce Romano, entra Rignanese. Poco dopo, Carro Gainza lascia spazio a Fancellu. Proprio il giocatore subentrato è stata premiato a inizio partita per le 100 presenze in biancoblù conseguite qualche settimana fa.

64′ Il Savona cala il tris! Piu tocca in area per Damonte che scaglia in porta. Esordio con goal per l’ex Celle Varazze.

63′ Mischia in area ma nessun giocatore del Quiliano riesce a calciare.

54′ Contropiede del Savona con il Q&V scoperto. Salani al centro dell’area riesce ad allungarsi quanto basta per intercettare un pallone pericoloso. Poi, bel cross di Damonte con Piu che colpisce ma mette fuori.

53′ Il neoentrato Damonte commette fallo su Mencacci e viene ammonito.

51′ Ormenisan per Bazzano nel Quiliano&Valleggia. Dentro anche Mencacci al posto di Ottonello.

48′ Legnata da fuori area di Carro Gainza. Cambone respinge di pugno la conclusione potente ma centrale.

46′ Il Savona riparte con un assetto anfora più offensivo. Sulla fascia sinistra, fuori Mata e al suo posto il nuovo innesto Alessandro Damonte.

Secondo tempo

Si chiude qui il primo tempo con il Savona avanti meritatamente per quanto visto in campo.

45′ Savona a un passo dal tris! Gaggero sull’esterno mette al centro per Romano che calcia di prima a incrociare, palla fuori di poco.

44′ Troppo poco gioco da parte del Quiliano fino a questo momento. La squadra di mister Molinaro è stata brava e fortuna nel capitalizzare al massimo l’unica occasione capitatale. Troppo fatica a manovrare e a tenere il possesso.

36′ Gran goal di Piu, che in un fazzoletto d’area aggira Cestelli e scaglia un diagonale che non lascia scampo a Cambone. Nella settimana in cui si vociferava dell’arrivo di Ventre, ecco che Piu su mette in luce.

35′ Sugli sviluppi di un corner calciato corto, il Savona protesta per un presunto fallo di mano di Grippo mentre saltava per sbarrare il cross.

31′ Difesa del Quiliano&Valleggia scoperta sul fianco destro. Briano riceve uno scarico di prima di Piu e allarga per Romano. Bella conclusione a cercare l’incrocio più lontano. Palla fuori di poco.

28′ I mister Molinaro, per squalifica, e Cola, in attesa del transfer, assistono e danno indicazioni dal “boschetto” dietro alle panchina. Immagine decisamente pittoresca.

25′ Romano allarga per Piu che mette al centro per Briano, il 9 si trova davanti a Cambone ma in posizione di fuorigioco.

23′ Savona vicino al vantaggio! Gran punizione dalla distanza calciata da Piu. Il pallone si infrange sul palo esterno.

22′ Leone va sul fondo e crossa basso nell’area piccola. Bova respinge corto in tuffo basso e poi la difesa libera.

21′ Fallo a centrocampo di Carro Gainza sanzionato con il cartellino giallo.

20′ Dopo una prima fase di difficoltà, il Quiliano&Valleggia sta salendo di tono. Come il Savona, anche i biancorossoviola sono privi del proprio attaccante migliore, con Ferrotti neanche in panchina a causa di una squalifica.

15′ Fallo di Gaggero su Leone sanzionato con il cartellino giallo.

12′ Ma dura pochissimo la gioia biancoblù! Grippo dall’out di destra mette al centro per Fanelli, che colpisce di testa nonostante la stretta marcatura prolungando verso l’angolino basso più lontano. Parità!

8′ Piu! Savona in vantaggio! Il Quiliano lascia manovrare fino a centrocampo i difensori savonesi. Colombo crossa al centro dalla destra. La difesa respinge male col pallone che rimane pericolosamente in area. Piu è rapace e mette in rete da posizione ravvicinata. Spingono gli ultras, spinge il Savona. Buon avvio all’Olmo-Ferro.

Nota tattica: ancora in panchina Rignanese, che nelle scorse settimane ha patito uno stiramento. Il Savona gioca con il 3-4-3. Al centro della difesa il nuovo acquisto Schirru, con Garbini dirottato più a sinistra e Colombo “braccetto” di sinistra. Sulla corsia destra del centrocampo c’è Mata, mentre a sinistra Gaggero. Mediana composta dal nuovo innesto Carro Gainza e da Schirru. Briano e Romano col compito di sostenere la prima punta Piu.

2′ Garbini trovatosi in posizione avanzata fa sponda di testa per Briano. Gran conclusione che finisce di poco fuori rispetto all’incrocio.

1′ Si parte. Savona incaricato del calcio di inizio e subito propositivo con Mata che, dopo un minuto crossa bene al centro. Briano per poco non ci arriva.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Mata, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Romano, 8 Carro Gainza, 9 Briano, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Fancellu, 15 Incorvaia, 16 Damonte, 17 Signori, 18 Esposito, 19 Doci, 20 Rignanese. Allenatore: Emanuele Cola.

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Morchio, 3 Leone, 4 Cestelli, 5 Olivieri, 6 Salani, 7 Leskaj, 8 Ottonello, 9 Fanelli, 10 Grippo, 11 Bazzano. A disposizione: 12 Mata, 13 Bruzzone, 14 Giorgetti, 15 Bondi, 16 Noro, 17 Mencacci, 18 Ormenisan, 19 Scarrone, 20 D’Amico. Allenatore: Gianluca Molinaro.

Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia.