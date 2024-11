Savona, Villa Zanelli ancora orfana di un gestore. Scajola: “Andiamo avanti senza preoccupazione. Questo non deve essere un limite”

Savona. “Su Villa Zanelli siamo sempre in attesa che si faccia avanti un gestore. Però non ci siamo fermati, abbiamo costruito un’ottima collaborazione con il Comune di Savona per quanto riguarda l’utilizzo e la vivibilità“. Ad affermarlo è l’assessore all’urbanistica di Regione Liguria, Marco Scajola, a margine del convegno, organizzato da Ance Savona, dal titolo “Le rotte della rigenerazione urbana: città, territorio, infrastrutture, identità”.

Come sottolineato da Scajola, Villa Zanelli è stata restituita alla città della Torretta grazie al progetto di riqualificazione urbana che ha visto la provincia di Savona protagonista con circa 34 interventi dal valore complessivo di 9 milioni di euro. Questo gioiello liberty avrebbe dovuto segnare anche un passo importante per il binomio pubblico-privato. Arte Genova (proprietaria dell’immobile), Regione Liguria, Comune di Savona, infatti, sono da sempre intenzionati a trasferire la gestione ad un privato ma, nonostante l’interesse di alcuni soggetti, ad oggi non si è concretizzato nulla.

“Noi certamente cerchiamo un gestore, ma non ci ferma la mancanza attuale, perché comunque Villa Zanelli è aperta ai cittadini e disponibile per congressi, per convegni, per iniziative culturali o di formazione o di scuola. E’ una Villa che è tornata alla città. L’iniziativa era nata con l’idea di avere una gestione pubblico-privata. Se arriverà bene, la valuteremo insieme ad Arte Genova; se, al contrario, non arriverà, non ci preoccupiamo”.

“Continueremo ad andare avanti insieme al Comune di Savona perché Villa Zanelli è un gioiello liberty che deve essere vissuto, conosciuto ed apprezzato”, conclude l’assessore.