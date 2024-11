Savona, sicurezza del trasporto pubblico: la Rsu di Tpl richiede un incontro con il prefetto

Savona. Un incontro con il prefetto Carlo De Rogatis. Lo ha richiesto la Rsu di Tpl “per trovare soluzione alle problematiche di sicurezza che si verrebbero a generare con le nuove disposizioni che la direzione vuole attuare”. L’azienda infatti ha proposto che siano gli stessi autisti a controllare i titoli di viaggio nel momento in cui i passeggeri salgono a bordo: una disposizione che avrebbe dovuto entrare in vigore già a settembre e che rimasta in stand-by per la contrarietà dei lavoratori.

“A seguito del riproporsi dell’iniziativa della dirigenza di Tpl Linea nel disporre il controllo dei titoli di viaggio da parte dei conducenti di linea, si chiede un urgente incontro per riportare l’ iniziativa a fattibili condizioni di realizzazione e sicurezza – sottolineano – in particolare nelle linee urbane e costiere con importante trasporto di viaggiatori e condizioni di traffico che necessitano attenzione. Quanto sopra anche a fronte degli impegni assunti presso questa Prefettura”.

“Non essendo stata disposta nessuna azione organizzativa – rimarcano le sigle – ma essendo state ufficializzate disposizioni di ‘incarozzamento’ che prevedono segnaletica per l’utenza, che consente solo l’accesso ai bus dalla sola porta anteriore, ed essendo necessari tempi di percorrenza aggiuntivi, oltre agli spazi liberi di fermata si ripropone il problema già discusso nel precedente incontro”.

“Inoltre la mansione, dovrebbe essere concordata tra Azienda e OOSS, come ragionevolmente previsto dal contratto nazionale del 27 Novembre 2000 riguardante l’area operativa Esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tramviario cita, ‘omissis…… Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello Aziendale’. Mancando questa intesa, necessaria per concordare soluzioni funzionali, volendo possibilmente evitare il ricorso ad azioni di protesta che danneggerebbero l’utenza si richiede un incontro”, concludono.