Savona, scontro tra un’auto e un furgone tra via Stalingrado e corso Tardy e Benech: un ferito e traffico in tilt

Savona. Ha avuto importanti ripercussioni al traffico l’incidente avvenuto all’altezza del sottopasso che da corso Tardy e Benech conduce in via Stalingrado a Savona.

Secondo quanto accertato, intorno alle 18.20 un furgone e un’auto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, che è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo dai volontari della sezione savonese della croce oro di Albissola Marina.

Il tamponamento ed il successivo intervento dei soccorritori hanno creato lunghe code sia in via Stalingrado verso il centro sia in corso Tardy e Benech in direzione dell’autostrada.

Sul posto la polizia locale di Savona.