Savona, scontro tra due maxi scooter tra via Venezia e via 4 Novembre

Savona. Scontro tra due maxi-scooter poco dopo le 19.30 di oggi a Savona.

Secondo quanto accertato, i due mezzi sarebbero entrati in contatto proprio all’incrocio tra via Venezia e via 4 Novembre, a pochi passi da Palazzo Nervi, forse a causa di una precedenza non rispettata.

Sul posto sono intervenute l’automedica, un’ambulanza della croce bianca di Savona e una della sezione savonese della croce d’oro di Albissola Marina, oltre alla polizia locale.

Nell’impatto, il conducente di uno dei due mezzi ha perso conoscenza, ma le prime cure prestate dai militi della pubblica assistenza lo hanno aiutato a riprendersi. Ferite più lievi, invece, per l’altro guidatore.

I due saranno trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona.