Savona, riapre la biblioteca del Liceo Grassi

Savona. Il Liceo scientifico “Orazio Grassi” custodisce al suo interno un vero e proprio tesoro: una biblioteca che vanta un patrimonio librario di circa 20.000 volumi. La biblioteca è da sempre una preziosa risorsa non solo per gli studenti della scuola, ma anche per gli abitanti del quartiere. La stessa targhetta all’ingresso dell’edificio lo ricorda: “Biblioteca di Villapiana”.

Proprio per favorire l’utilizzo a tutti, all’orario consueto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, quest’anno si aggiunge un’apertura pomeridiana il martedì, dalle 14.30 alle 17. “Si offre così la possibilità agli studenti di studiare all’interno delle tre sale offerte dalla biblioteca, respirando l’inconfondibile profumo dei libri e della conoscenza, ma anche gli esterni potranno accedervi per i prestiti”, evidenziano dalla scuola.

“Si rafforza così il legame, da sempre coltivato, del Liceo “Grassi” con il quartiere di Villapiana, dal momento che l’apertura pomeridiana è resa possibile grazie alla collaborazione offerta dai volontari Pierangelo Badano, Ada Ghitti, Donatella Montanaro e Daniela Bonavolta, membri attivi del Comitato di quartiere di Villapiana, già operante dal 2017 nel doposcuola del progetto ARCI”, proseguono.

“Nel contempo, si rafforza il rapporto di scambio nato lo scorso anno, quando i bambini della Scuola primaria e i ragazzi della Scuola media iscritti al doposcuola erano stati aiutati nello svolgimento dei compiti anche dagli studenti del Liceo Grassi, tramite percorso di PCTO”, concludono.

Per la richiesta di ulteriori informazioni è possibile scrivere alla docente responsabile della biblioteca prof. ssa Camilla Gaggero: camilla.gaggero@liceograssi.it.