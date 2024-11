Savona, proseguono le iscrizioni al premio “Coretti” della Confraternita dei santi Agostino e Monica

La Confraternita dei Santi Agostino e Monica di Savona, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del giornale online L’Eco di Savona, ha indetto e organizzato, per la settima edizione consecutiva, il premio “Professor Alessandro Coretti 2024”. L’iniziativa, di cui il Direttore Artistico e Curatore è il Sotto Priore Felicino Vaniglia, si svolgerà nei giorni 2, 4 e 6 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, all’interno della Chiesa di Santa Lucia.

In tali occasioni, i visitatori potranno esprimere su apposita scheda tre preferenze sia per la sezione Adulti sia per quella Giovani, visionando la mostra, che prevede la partecipazione di 25-30 opere in concorso. Una qualificata commissione di cinque esperti stabilirà invece i vincitori del Premio della Critica. Il tema prescelto per quest’anno è “I Fiori”, che per la loro bellezza e delicatezza rappresentano uno strumento per elevare la propria sensibilità verso Dio.

Alla mostra di quadri e ceramiche (no fotografie) possono partecipare tutti gli artisti, autodidatti o professionisti, che abbiano realizzato un elaborato inerente al tema indicato. La Confraternita metterà in palio, come specificato, due targhe destinate ai vincitori. L’iniziativa vuole ricordare la figura di Alessandro Coretti, Priore Emerito della Confraternita di via Santa Lucia, docente di matematica in diversi istituti scolastici e grande studioso e appassionato d’arte. Coretti aveva anche disegnato lo stemma episcopale degli ultimi vescovi, Calcagno e Lupi, prima dell’avvento di Monsignor Marino.

L’inaugurazione al pubblico è prevista per lunedì 2 dicembre, e la mostra si concluderà venerdì 6 dicembre. In precedenza, il 16 ottobre, è stata celebrata da Don Piero Giacosa la tradizionale Messa dell’Artista. Le iscrizioni (contributo di € 10,00) si chiuderanno venerdì 29 novembre, termine entro cui gli elaborati di pittura o di ceramica dovranno pervenire nei locali della Confraternita. La premiazione avverrà, dopo regolare spoglio e consulto tecnico, sabato 7 dicembre alle ore 16:00 in Santa Lucia.

“Si invita a visitare, oltre alla Mostra, le tante bellezze custodite all’interno di un eremo di cristianità così simbolico qual è la cappelletta a picco sul mare, già definita “Siracusa” dal Chiabrera, recentemente balzata alle cronache nazionali dopo la visita del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Si raccomanda di farlo senza remore, poiché tutte, e dico tutte, le precauzioni anti-contagio Covid sono state realizzate, garantendo la necessaria tutela sanitaria. Un sentito ringraziamento va anche a coloro che vorranno lasciare un’offerta, che verrà utilizzata per scopi benefici” affermano gli organizzatori.