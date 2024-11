Savona, patto di collaborazione tra il quartiere di Villapiana e il Comune per i giardini di via Verdi

Savona. Il Quartiere di Villapiana-La Rusca sta finalizzando un accordo con il Comune di Savona per un “Patto di Collaborazione” riguardante la gestione e la manutenzione delle aree pubbliche del quartiere. E’ il primo quartiere di Savona a intraprendere questa iniziativa. Questo patto consente di concordare progetti che saranno finanziati dal Comune e realizzati da volontari.

“Il patto rappresenta un passo significativo per gli abitanti del quartiere, che avranno l’opportunità di collaborare con il Comune per definire interventi mirati a migliorare la vivibilità del loro quartiere – scrivono dal gruppo di coordinamento del quartiere – È importante sottolineare che tali accordi non solo riducono l’impegno diretto del Comune, ma, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione degli spazi comuni, rafforzano anche il senso di appartenenza al quartiere”.

Il primo progetto riguarda i giardini di via Verdi. Il comitato di Villapiana-La Rusca, tramite il tavolo del decoro urbano, ha effettuato un accurato sopralluogo dei giardini di via Verdi, identificando gli arredi urbani che necessitano di interventi di manutenzione per renderli più gradevoli, fruibili e sicuri per i frequentatori. I lavori inizieranno con la collaborazione del gruppo “Savona Pulita”.

L’assemblea di quartiiere sarà martedì 26 novembre 2024, ore 21:00 alla Società Generale, via San Lorenzo 25r. “Durante l’incontro verranno presentati i dettagli dei lavori e organizzati i turni dei volontari. Tutti i residenti sono caldamente invitati a partecipare. La partecipazione è fondamentale per il successo di questi progetti e per il miglioramento del quartiere”.