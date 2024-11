Savona, Orsi: “Dalla società di riscossione dei tributi cartelle errate, siamo ai limiti dell’abuso di potere”

Savona. “Dalla società di riscossione dei tributi incaricata dal Comune di Savona arrivano cartelle errate. Solo per quanto riguarda quelle di cui sono a conoscenza io, 8 su 11 non andavano pagate. Siamo oltre al margine di errore fisiologico”. A sollevare la polemica in prima commissione durante la seduta di ieri pomeriggio è il consigliere di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi.

“Nel mucchio qualcuno che non ha voglia di chiedere a un commercialista e spendere altri soldi magari paga anche se non dovrebbe – prosegue Orsi -. Siamo ai limiti dell’abuso di potere. Il concessionario invece di aiutaere il contribuente lo vessa”.

L’assessore Silvio Auxilia ha spiegato che la società ha mandato “5-6mila avvisi ma riguardano 4 annualità di imposta”. E ha poi precisato: “La società fa il suo lavoro, deve farlo bene e minimmizzare i disagi ai contribuenti che versano”.

Oggi Orsi presenterà sul tema un’interpellanza.