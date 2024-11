Savona, in San Raffaele veglia di preghiera per le vittime degli abusi

Savona. In occasione della IV Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi lunedì 18 novembre alle ore 21 nella chiesa San Raffaele al Porto, nella Vecchia Darsena, a Savona si terrà la veglia di preghiera “Ritessere fiducia”. L’iniziativa si ispirerà alle parole del libro della Genesi 41, 42 “…lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d’oro”.

In preparazione al Giubileo del 2025, il venticinquesimo universale ordinario della Chiesa cattolica, le parrocchie San Martino Vescovo in Carbuta (Calice Ligure) e San Lorenzo Martire di Orco e Feglino invitano invece alla catechesi “Mettiamoci in Cammino”. Gli incontri si terranno sempre alle ore 20:45 nelle chiese delle comunità.

Si inizierà venerdì 15 novembre a Carbuta con il tema “Siamo un popolo di pellegrini”, si proseguirà venerdì 24 gennaio a Orco con la serata “Non rimaniamo sulla soglia” e martedì 11 febbraio a Feglino con “Riconosciamoci amati… perdonati” e si terminerà venerdì 14 marzo ancora a Feglino con l’incontro “Perché sia gioia piena”.