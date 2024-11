Savona. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, data simbolica istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, tre attiviste politiche uccise in Repubblica Dominicana nel 1960 e volta alla sensibilizzazione della popolazione internazionale su un importante e fondamentale tema.

Tante le iniziative tra la giornata di oggi, venerdì 22 novembre, e giovedì 28 novembre tra Savona e dintorni.

Oggi pomeriggio però in piazza Sisto è andato in scena l’evento “Parole in rosso – letture contro la violenza”, incontriamoci con le parole. L’evento è nato in collaborazione con Telefono donna, Zonta club, Soroptimist International e Fidapa. L’evento è stato patrocinato anche dal Comune di Savona. La parte danzante è stata organizzata dalla Art Director Alice Olmo.

Sul nostro territorio è presente il Centro antiviolenza della Provincia di Savona Telefono Donna: https://www.centroantiviolenzasavona.it/ | 019.83.13.399 | 327.62.28.267

Il Numero nazionale Antiviolenza e Stalking è il 1522, per maggiori informazioni: https://www.1522.eu/