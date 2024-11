Savona, il sindaco Russo e l’assessore Branca eletti nel consiglio nazionale di Anci

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo e l’assossore Gabriella Branca sono stati eletti nel consiglio nazionale di Anci durante l’assemblea nazionale che si è tenuta mercoledì a Torino alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Ringrazio tutti per avermi inserito nell’ufficio di presidenza – ha commentato Russo -. L’Anci è un soggetto importante per tutti i comuni grandi, piccoli e medi. E’ un lavoro molto delicato che ovviamente compete al presidente, ma siamo tanti a dare una mano, sarà il frutto di lavoro corale in un momento molto delicato per il paese. Ci sarà tanto da fare”.

“Ringrazio Sinistra Italiana e in particolare Enrico Panini, responsabile nazionale degli Enti locali, per avere sostenuto la mia candidatura – ha dichiarato Branca -. Porterò in Anci il mio contributo sul terreno politico e giuridico, consapevole del momento storico complesso che i comuni stanno attraversando dal punto di vista sia economico sia istituzionale. Mi auguro inoltre che l’esperienza di governo di Savona abbia dal mio impegno maggiore eco e maggior protagonismo”.

Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana, esprime così la sua soddisfazione: “Sinistra Italiana è orgogliosa di aver proposto la candidatura di Gabriella Branca al Consiglio Nazionale ed è

soddisfatta per la sua elezione. Gabriella, per le sue competenze e il suo impegno, saprà lavorare a beneficio di tutta la Liguria in un contesto assai difficile, reso ancora più pesante dai tagli scriteriati

del governo Meloni alla spesa dei comuni. Saprà operare per la difesa dell’ autonomia della rete dei comuni d’Italia con particolare attenzione al contrasto alle disuguaglianze ( sociali, economiche, di

genere), impegno di cui i Comuni costituiscono il presidio fondamentale sul territorio”.

Grande soddisfazione hanno espresso anche Luigi Lanza e Walter Sparso, della segreteria provinciale di Sinistra Italiana : “L’ elezione di Gabriella è il riconoscimento dell’ impegno e delle capacità di una brava amministratrice del comune di Savona. Di un’assessora che, per esempio, sta proponendo nei quartieri un’ esperienza inedita e innovatrice di partecipazione democratica dal basso. Nello stesso tempo è un riconoscimento dell’importanza dell’attività e del ruolo del Sindaco e della giunta di Savona che rappresentano l’unico governo di centrosinistra tra i capoluoghi di provincia liguri. Lo consideriamo anche un segno dell’autorevolezza acquisita dalla nostra comunità politica anche nel territorio savonese”.