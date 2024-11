Savona, il sindaco Russo alla Regione: “Aurelia bis priorità per il nostro territorio”

Savona. “Per noi la realizzazione e il completamento dell’Aurelia bis rappresenta una priorità“. Lo ha detto oggi il sindaco di Savona Marco Russo, commentando la nuova giunta regionale, con riferimento sia all’assessore savonese, Paolo Ripamonti, quanto allo stesso consigliere di minoranza Roberto Arboscello nominato alla vice presidenza del Consiglio regionale.

Per la città della Torretta un doppio riferimento territoriale che il primo cittadino auspica di consolidare a livello istituzionale, con l’obiettivo che dalla Regione possa arrivare una spinta decisiva alle opere necessarie, come per l’Aurelia bis, al centro di una fase di stallo che preoccupa la stessa amministrazione savonese.

“Il consigliere Arboscello ha fatto bene nella precedente legislatura e i consensi ottenuti alle scorse elezioni lo dimostrano. Per lui un ruolo certamente di prestigio che saprà svolgere al meglio, per noi un punto di forza nell’interlocuzione con la Regione” ha detto il primo cittadino di Savona.

“Arboscello conosce le problematiche e le esigenze del territorio che rappresenta e sono certo che potrà essere una risorsa preziosa“.

Quanto alla nomina di Paolo Ripamonti come assessore regionale savonese: “Gli auguro un buon lavoro, per lui un incarico importante in quanto referente in giunta di una intera provincia. Da parte nostra ci sarà massima collaborazione e correttezza nei rapporti istituzionali con la Regione Liguria, naturalmente auspico altrettanto, anche perché è nell’interesse di tutti e nello specifico dei cittadini savonesi”.

“Quindi, massima disponibilità ad una fase di confronto e dialogo costruttivo” ha concluso Russo.