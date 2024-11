Savona, il liceo Della Rovere si prepara agli Open Day: ragazzi e famiglie alla scoperta dell’offerta formativa

Savona. Anche quest’anno il Liceo Della Rovere si prepara ad accogliere studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado che, con le loro famiglie, arriveranno a scuola per conoscere l’offerta formativa degli indirizzi linguistico, linguistico esabac, scienze umane, les, made in Italy ma anche per visitare il Liceo e conoscere una rappresentanza di studenti, docenti e collaboratori.

Le date dell’Orientamento in Entrata

Open Day (Liceo Linguistico, Linguistico Esabac, Scienze Umane e Les) – dalle 9.00 alle 12.30

sabato 23 novembre 2024 (disponibilità di posti già esaurita); sabato 7 dicembre 2024; sabato 11 gennaio 2024

Laboratori di indirizzo – dalle 15.00 alle 17.00 (primo turno 15-16, secondo turno 16-17)

Mercoledì 11 dicembre 2024 linguistico– esabac; giovedì 12 dicembre 2024 made in Italy, martedì 17 dicembre 2024 scienze umane; mercoledì 18 dicembre 2024 les.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.liceodellarovere.edu.it

Ricordiamo che per tutti gli Open Day e i Laboratori le prenotazioni avvengono tramite il nostro sito internet una settimana prima della data prevista per l’evento. Le prenotazioni si effettuano alla pagina: https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/open-day-23112024

Contestualmente agli Open Day, quest’anno è stato attivato un servizio di consulenza con la figura di una psicologa esperta in orientamento, per supportare le scelte e renderle ancora più consapevoli.