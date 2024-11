Savona, il Ballo delle Debuttanti nel segno della lotta alla violenza contro le donne

Il 30 novembre 2024, presso il Palazzo della Sibilla a Savona, si terrà il tradizionale Ballo delle Debuttanti. Quest’anno, l’evento assume un significato ancora più profondo, con un tema dedicato al rispetto e alla lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Ballo delle Debuttanti e dalla Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Savona e della Fidapa BPW Italy sezione di Savona, mira a sensibilizzare la comunità su un tema di cruciale importanza. Durante la serata, le giovani debuttanti non solo avranno l’opportunità di vivere un momento magico, ma anche di diventare ambasciatrici di un messaggio di rispetto e uguaglianza.

“Purtroppo sono emersi sui social commenti poco edificanti che hanno sollevato discussioni sul patriarcato e accuse di regressione culturale nella considerazione della donna. Gli organizzatori desiderano ribadire che il Ballo delle Debuttanti è un’occasione per promuovere valori positivi e per combattere ogni forma di discriminazione e violenza”.

“Siamo profondamente dispiaciuti per i commenti negativi – ha dichiarato Valeria Aizza Olmo, presidente del Comitato e portavoce dell’evento – Il nostro obiettivo è creare un ambiente di rispetto e consapevolezza, e invitiamo tutti a unirsi a noi in questa importante causa. Questo evento è pensato per essere un momento di divertimento e celebrazione, incentrato sul rispetto reciproco e con un occhio alla tradizione. Non si tratta di un ritorno al passato patriarcale, ma anzi di una valorizzazione della figura della donna”.

“Inoltre, siamo lieti di annunciare che il ricavato della serata sarà devoluto a iniziative contro la violenza sulle donne, contribuendo così in modo concreto alla lotta contro questo grave problema sociale”.

“Il Ballo delle Debuttanti 2024 sarà un evento indimenticabile, non solo per la sua eleganza e tradizione, ma anche per il suo impegno sociale. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme una serata di bellezza e solidarietà” conclude.