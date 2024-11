Savona, il 30 novembre l’evento Cassa Edile Awards Savona

Savona. Sabato 30 novembre, l’aula magna di ESE Savona farà da cornice alla terza edizione dell’evento Cassa Edile Awards Savona, giornata “dedicata a celebrare imprese, lavoratori e studenti del sistema edile che con la loro attività contribuiscono alla crescita del settore”.

La giornata “è l’espressione territoriale della manifestazione nazionale svoltasi a Bologna il 10 ottobre 2024 in occasione del Saie Fiera internazionale dell’edilizia”.

Durante l’incontro, che si svolgerà in via Molinero 4r Savona, verranno consegnati i “bollini di qualità” ai soggetti che si sono distinti per dedizione, continuità e rispetto delle regole nei rapporti con gli Enti Bilaterali. Il sistema “vuole ringraziare chi, con il proprio impegno, costruisce non solo edifici ma anche una reputazione positiva per il mondo edile”.

Questa cerimonia “è un’occasione per confermare il ruolo svolto delle Casse Edili nel supportare il settore con servizi e tutele essenziali e rappresenta un’opportunità per riflettere sul valore delle buone pratiche”.